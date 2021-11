Ryan Reynolds : il explique pourquoi il fait un break dans sa carrière

Ryan Reynolds, la star de Deadpool, a annoncé il y a quelques semaines vouloir faire un break dans sa carrière cinématographique. Il a récemment expliqué les raisons de ce choix.

Une décennie bien remplie pour Ryan Reynolds

Ces dernières années ont été très prolifiques pour Ryan Reynolds. Plutôt discret au début de sa carrière, il fait un pas de géant au milieu des années 2000 en s'introduisant dans l'univers des super-héros. On se souvient bien sûr de lui dans Green Lantern en 2011, mais c'est en 2009 que le futur de sa carrière s'écrit. En effet, il interprète pour la première fois le personnage de Wade Wilson aka Deadpool dans X-Men Origins : Wolverine. Une première incursion dans le monde des super-héros, qui lui permettra, en 2016, de reprendre ce rôle dans le film Deadpool qui deviendra un immense succès. Et propulsera Ryan Reynolds dans une nouvelle dimension.

L'anti-héros blagueur et charismatique devient ultra populaire, le film se classe à la première place des plus gros succès de tous les temps pour un long-métrage R Rated. Une suite est lancée en 2018, et Ryan Reynolds enchaîne les succès.

On l'a notamment vu dans 6 Underground, Life : Origine Inconnue, Hitman & Bodyguard, ou encore récemment Free Guy. Il a également tourné d'autres gros projets, dont Red Notice et The Adam Project pour Netflix

Il explique son désir de s'arrêter

Un rythme effréné ces dernières années, qui l'ont poussé à annoncer un break dans sa carrière. En effet, Ryan Reynolds a annoncé il y a quelques semaines vouloir se mettre en retrait des plateaux de cinéma. Une annonce que beaucoup ont d'abord pris pour une blague, connaissant l'attrait de l'acteur pour les trolls en tout genre. Mais il était on ne peut plus sérieux.

Red Notice © Netflix

Il a récemment expliqué dans une interview donnée à The Hollywood Reporter les raisons de ce break. Et elles sont tout à fait louables. Ainsi, il a déclaré :

J'essaie seulement de dégager du temps pour le passer avec ma famille. Sinon je ne pourrais jamais le rattraper, et il est précieux. Je vais sûrement m'éloigner des plateaux de cinéma jusqu'à la fin de l'été. C'est une décision pour passer plus de temps à la maison.

On rappelle que Ryan Reynolds est père de trois petites filles, âgées de 7, 5 et 2 ans qu'il a eues avec son épouse Blake Lively.

On espère qu'il reviendra en forme pour nous offrir le très attendu Deadpool 3 !