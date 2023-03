Sam Neill : l'acteur de Jurassic Park donne des nouvelles rassurantes sur sa santé

Après avoir révélé qu'il a été diagnostiqué d'un cancer du sang au printemps 2022, Sam Neill a rassuré ses fans. L'acteur de "La Leçon de piano" et de "Jurassic Park" va bien et est prêt à se remettre très rapidement au travail !

Sam Neill atteint d'un cancer

Dans une interview accordée à The Guardian et parue vendredi 17 mars 2023, l'acteur britannique et néo-zélandais Sam Neill, notamment connu pour ses rôles dans Possession, La Leçon de piano et Jurassic Park, a fait une déclaration qui a bouleversé ses fans. En effet, il a révélé avoir été diagnostiqué en mars 2022 d'un cancer du sang - précisément un lymphome T angio-immunoblastique -, alors qu'il était en pleine promotion américaine de Jurassic World : Le Monde d'après. Une découverte malheureuse qui s'est rangée parmi ses motivations à écrire dans les mois qui ont suivi ses mémoires Did I Ever Tell You This ?

Je n'ai pas peur de mourir. Mais ça m'ennuierait. Parce que j'aimerais beaucoup avoir une ou deux autres décennies, vous voyez ? On a construit ces jolies terrasses, on a des oliviers et des cyprès, et je veux les voir pousser.Et j'ai mes adorables petits-enfants. Je veux les voir grandir.

Alan Grant (Sam Neill) - Jurassic Park ©Universal Pictures

Sam Neill est passé par un traitement chimiothérapique dans les semaines qui ont suivi le diagnostic. Un traitement qui d'abord n'a pas marché, mais l'acteur a essayé un nouveau médicament qui jusque-là semble fonctionner.

"Je ne suis pas encore complètement tiré d'affaire, mais il n'y a pas de cancer dans mon corps"

Sitôt l'annonce de sa maladie faite dans les colonnes du Guardian, la nouvelle a fait le tour du monde. L'acteur s'en est montré ému mais surtout un poil agacé. En effet, dans une vidéo publiée sur Instagram dès le lendemain de la publication de l'interview, Sam Neill a voulu remettre les pendules à l'heure et inviter à se concentrer sur l'essentiel, à savoir qu'il est bien vivant et qu'il a du travail !