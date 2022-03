Samuel L. Jackson : son coup de gueule contre les Oscars et sa statuette manquée

Alors qu'il s'apprête à recevoir un Oscar d'honneur, Samuel L. Jackson a poussé un coup de gueule contre la cérémonie. Estimant qu'il aurait dû être récompensé pour "Pulp Fiction", le comédien a également pointé du doigt le fait que l'Académie a tendance à ignorer certains films très populaires.

Un Oscar d'honneur pour une carrière colossale

Samuel L. Jackson est sans conteste l'un des acteurs américains les plus prolifiques et les plus éclectiques encore en activité. Du côté des grosses productions, le comédien peut se targuer d'avoir manié un sabre laser, d'avoir vu des dinosaures de près, d'avoir rassemblé les Avengers ou encore d'avoir aidé John McClane à empêcher des catastrophes dans les rues de New York.

Ce n'est évidemment pas tout. En plus d'avoir tourné sous la direction de Martin Scorsese (Les Affranchis), de M. Night Shyamalan (Incassable, Glass), de Tony Scott (True Romance) ou encore d'Adam McKay (Very Bad Cops) pour ne citer qu'eux, Samuel L. Jackson est l'acteur fétiche de Quentin Tarantino et Spike Lee. Alors qu'elle s'apprête à recevoir un Oscar d'honneur lors des Governors Awards le 25 mars prochain, la star s'est confiée sur l'Académie lors d'un entretien pour The Times repéré par Premiere. Elle estime qu'elle aurait pu lui remettre une statuette pour ses rôles dans deux collaborations avec les réalisateurs de Django Unchained et Do the Right Thing.

Elijah Price (Samuel L. Jackson) - Glass ©Walt Disney Studios Motion Pictures

L'incompréhension de Samuel L. Jackson

À propos de son interprétation phénoménale de Jules Winnfield dans Pulp Fiction, unique long-métrage pour lequel il a été nommé, le comédien a d'abord assuré :

J'aurais dû gagner.

Samuel L. Jackson a ensuite cité le toxicomane Gator Purify, frère du héros incarné par Wesley Snipes dans Jungle Fever. Une composition marquante mais que l'Académie des Oscars a boudée en 1992, préférant notamment celles de Harvey Keitel et Ben Kingsley dans Bugsy. Une décision qui a provoqué l'incompréhension de l'acteur, qui a poursuivi :

Ma femme et moi sommes allés voir Bugsy. Mince ! Ils ont été nommés pour ça et pas moi ? Je suppose que les Noirs gagnent généralement pour avoir fait des trucs ignobles à l'écran. Comme Denzel (Washington) en flic horrible dans Training Day. Toutes les choses formidables qu'il a faites dans des rôles édifiants comme Malcolm X ? Non ? Nous allons lui donner quand il joue cet enfoiré. Alors peut-être que j'aurais dû en gagner un. Mais les Oscars ne déplacent pas la virgule sur votre chèque. C'est le nombre de culs que vous arrivez à déplacer dans les salles qui fait votre cachet et j'ai fait du bon travail là-dessus.

Une récompense pour Spider-Man : No Way Home ?

Il a ensuite argué qu'il "devrait y avoir un Oscar pour le film le plus populaire", et que Spider-Man : No Way Home devrait être récompensé. Le comédien a conclu :

Il a fait ce que les films savent faire : réunir des gens dans une grande salle obscure... Tous les films sont valables. Certains vont au cinéma pour s'émouvoir chèrement. Certains aiment les super-héros. Il y a des gens qui ont eu des carrières réussies mais personne ne peut réciter une seule réplique d'un seul de leurs rôles. Moi, je suis le gars qui dit 'shit' et qu'on met sur des t-shirts !

Des déclarations qui reflètent à merveille les choix contrastés de l'acteur, aussi à l'aise dans Des serpents dans l'avion que dans Black Snake Moan et Les Huit salopards.