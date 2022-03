Sandra Bullock fait une pause dans sa carrière

Après avoir collaboré à deux reprises avec Netflix, Sandra Bullock sera prochainement à l'affiche de "Le Secret de la cité perdue" et "Bullet Train". La comédienne devrait ensuite ne plus apparaître au cinéma pendant un moment...

La carrière éclectique de Sandra Bullock

Entre 1993 et 1994, après des rôles dans Nashville Blues et La Disparue, Sandra Bullock devient un visage connu du grand public grâce à Demolition Man et ses trois coquillages, mais aussi grâce à la course effrénée de Speed et son alchimie avec Keanu Reeves. L'actrice fait par la suite une incursion dans le thriller informatique avec Traque sur Internet, le film de procès avec Le Droit de tuer ?, la comédie fantastique avec Les Ensorceleuses ou encore le drame sportif et inspiré d'une histoire vraie avec The Blind Side, pour lequel elle remporte d'ailleurs un Oscar en 2010.

The Blind Side ©Warner Bros.

La star s'est par ailleurs essayée au buddy movie avec Les Flingueuses, s'est offert un voyage dans l'espace éreintant avec Gravity et a mené une bande de braqueuses dans Ocean's 8. Récemment, la comédienne a collaboré à deux reprises avec Netflix, pour le film de science-fiction Bird Box et le drame Impardonnable. Alors qu'elle sera à l'affiche de deux longs-métrages dans le courant de l'année, Sandra Bullock a fait savoir qu'elle allait s'éloigner pendant un certain temps des plateaux de tournage.

Une pause s'impose

L'actrice a besoin de retourner à "l'endroit qui la rend la plus heureuse", c'est-à-dire auprès de ses proches, comme elle l'a confié à ET Canada. Après avoir enchaîné plusieurs projets, la comédienne veut profiter de ses enfants Louis et Laila, respectivement âgés de 12 et 10 ans. Elle a ainsi confié prendre son travail "très au sérieux" et lui consacrer tout son temps lorsqu'elle s'engage sur un film. Désormais, Sandra Bullock veut faire de même avec sa famille :

Je veux juste être 24h/24, 7 jours/7 avec mes bébés et ma famille. C'est là que je vais être pendant un moment.

La star n'a pas précisé combien de temps durerait cette pause. Une mise en retrait volontaire extrêmement courante chez les acteurs. Channing Tatum, son partenaire dans l'attendu Le Secret de la cité perdue, n'était par exemple plus réapparu dans un long-métrage depuis 2017 et Logan Lucky, si l'on met de côté les films d'animation Yéti & Compagnie, La Grande Aventure Lego 2 et America : Le film auxquels il a prêté sa voix, ainsi que son caméo dans Free Guy. Le tandem fait donc équipe dans cette comédie d'aventure, qui sortira le 20 avril 2022. Sandra Bullock sera ensuite à l'affiche du film d'action Bullet Train porté par Brad Pitt, attendu dans les salles obscures le 20 juillet 2022.