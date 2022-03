Sean Penn : l'acteur a dû fuir l'Ukraine à pied après avoir abandonné sa voiture

Le 24 février 2022, Sean Penn était photographié à Kiev, comme le rapportait Variety. Le comédien et réalisateur s'était rendu dans la capitale ukrainienne afin d'assister à une conférence de presse sur l'invasion russe et pour s'entretenir avec le président Volodymyr Zelensky. À propos de la venue de l'acteur oscarisé de Mystic River, le bureau du chef d'État avait déclaré dans un message publié sur Facebook :

Sean Penn est venu à Kiev spécifiquement pour enregistrer tous les événements qui se déroulent en Ukraine en tant que réalisateur de documentaires et pour dire au monde la vérité sur l’invasion de notre pays par la Russie.

L'ambassade ukrainienne avait ajouté dans un communiqué :

Sean Penn fait preuve d’un courage qui fait défaut à beaucoup d’autres, notamment aux hommes politiques occidentaux. Plus il y aura de personnes de ce genre dans notre pays, de vrais amis de l’Ukraine, qui soutiennent la lutte pour la liberté, plus vite il sera possible d’arrêter l’attaque perfide de la Russie.