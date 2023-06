Shannen Doherty annonce dans une vidéo que son cancer s'est développé au cerveau

Alors qu'elle se bat contre un cancer du sein depuis 2015, Shannen Doherty a vu sa maladie se propager au cerveau. La comédienne a annoncé cette nouvelle en partageant une vidéo de la première série de radiations.

Shannen Doherty, un combat qui dure

Shannen Doherty a fait ses premiers pas devant la caméra lorsqu'elle était encore enfant avec La Petite maison dans la prairie (1982-1984). Mais ses rôles les plus marquants sont arrivés bien plus tard avec Beverly Hills 90210 (1990-1994) et Charmed (1998-2001). Deux séries cultes qui ont fait d'elle une star des années 1990. Malheureusement, ces dernières années les nouvelles sont mauvaises pour l'interprète de Prue Halliwell.

Shannen Doherty - Charmed ©The WW

En 2015, la comédienne avait été diagnostiquée d'un cancer du sein. Malgré la fin de sa chimiothérapie en 2017, la maladie l'a à nouveau touchée en 2020. Son cancer était alors au stade 4. Shannen Doherty continue son combat depuis des années. Seulement une nouvelle annonce vient une fois de plus bouleverser. D'après la comédienne, son cancer du sein se serait propagé au cerveau.

Un scanner a révélé des métastases au cerveau

Shannen Doherty a posté une vidéo sur son compte Instagram pour annoncer cette terrible nouvelle. Elle explique en légende qu'un scanner datant du 5 janvier a révélé des métastases au cerveau. Elle a ensuite reçu une première série de radiations le 12 janvier. Et la vidéo qui accompagne son texte lui permet de montrer la procédure, tout en insistant sur sa peur.

Ma peur est évidente. Je suis extrêmement claustrophobe et il se passe beaucoup de choses dans ma vie. J'ai la chance d'avoir d'excellents médecins, comme le Dr Amin Mirahdi et les techniciens extraordinaires du Centre médical Cedars Sinaï. Mais cette peur... L'agitation... Le moment où tout s'est passé... Voilà à quoi peut ressembler un cancer.

Comme on peut le voir sur la vidéo, Shannen Doherty doit porter un masque avec un bâtonnet entre les lèvres. Elle avait par ailleurs posté une première vidéo sur la mise en place du masque. Dans la seconde vidéo, on peut voir les yeux de la comédienne et des larmes couler pendant la procédure. Difficile de ne pas être ému. L'actrice a évidemment reçu de nombreux soutiens des internautes.