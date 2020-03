Star Wars : Adam Driver a sauvé l’anniversaire du fils de Ben Affleck

Vous avez aimé ? Partagez :

L’acteur Ben Affleck doit une fière chandelle a à son collègue Adam Driver, tous deux réunis sur le film »The Last Duel » de Ridley Scott. Driver, qui interprète Kylo Ren dans l’univers « Star Wars », a en effet sauvé l’anniversaire du fils de Ben Affleck.

Adam Driver et Ben Affleck seront réunis à l’écran pour la première fois à l’occasion du prochain film de Ridley Scott : The Last Duel. Mais pour le moment, Ben Affleck fait la promotion de The Way Back, le prochain drame de Gavin O’Connor qui avait déjà dirigé Affleck dans Mr Wolff.

Adam Driver s’improvise Père Noël

Dans une récente apparition lors du Jimmy Kimmel Live !, Ben Affleck a parlé de l’anniversaire de son fils fin février. Pendant le tournage de The Last Duel, Ben Affleck a sympathisé avec Adam Driver et lui a révélé que son fils était un énorme fan de la franchise Star Wars. Il a alors demandé à Driver s’il pouvait lui rendre un service : enregistrer une vidéo d’anniversaire dans le costume de Kylo Ren.

Au lieu de ça, Adam Driver a contacté l’assistant de Ben Affleck pour connaître son adresse. Il a par la suite envoyé de nombreux cadeaux autour du thème Star Wars et la fameuse vidéo en question. Ben Affleck était bloqué en Dordogne sur le tournage de The Last Duel et les cadeaux qu’il avait commandés pour l’anniversaire de son fils ne sont pas arrivés à temps. L’acteur avait donc les mains vides. Voilà ce que Ben Affleck a dit à Jimmy Kimmel :

Il l’a fait et il a été super sympa. J’étais aux anges. J’ai dû me pointer à la fête de mon fils sans cadeau pour lui. Je me sentais hyper mal. Adam Driver m’a sauvé la mise. Je lui en suis extrêmement reconnaissant. Il avait envoyé des cadeaux et signé de sa main une carte et une photo de Kylo Ren. J’ai dis à mon fils : « Sam mes cadeaux ne sont pas arrivés à temps, mais j’ai quelque chose pour toi de la part de quelqu’un qui voulait absolument que tu aies un cadeau ». Il m’a demandé qui et j’ai répondu « Kylo Ren ». Il a ouvert les cadeaux et j’ai lancé la vidéo de Kylo Ren. C’était un moment incroyable. Je suis passé pour un héros auprès de mon fils grâce à Adam, je ne l’oublierai jamais.

Bon on ne sait pas s’il faut plutôt retenir que Ben Affleck a déconné avec ses problèmes de cadeaux ou si Adam Driver est un bon gars. Mais on aimerait beaucoup voir la vidéo en question. Dans tous les cas c’est un geste assez singulier et altruiste de ce dernier, qui n’a pas hésité à rendre service à son collègue.

Ils seront tous les deux à l’affiche de The Last Duel aux côtés de Matt Damon. Lui et Ben Affleck ont d’ailleurs écrit le scénario du film réalisé par Ridley Scott.

Le film sortira le 13 janvier 2021.