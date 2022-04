Sylvester Stallone se confie sur le moment le plus important de sa carrière

Au début des années 2000, Sylvester Stallone est en pleine traversée du désert, avant un retour en grâce avec "Rocky Balboa". Un projet risqué, auquel personne ne croyait, mais que le réalisateur et comédien considère aujourd'hui comme le plus beau souvenir de sa carrière.

Le long passage à vide de Sylvester Stallone

Après avoir livré l'une de ses plus belles performances dans Copland, Sylvester Stallone négocie mal le virage du début des années 2000. De Get Carter à Spy Kids 3 : Mission 3D, en passant par Driven et Compte à rebours mortel, l'acteur enchaîne plusieurs échecs artistiques et commerciaux. Les heures de gloire des eighties semblent désormais bien loin et le comédien tombe alors dans l'oubli... Jusqu'à la renaissance amorcée à partir de 2006 !

Rocky Balboa (Sylvester Stallone) - Rocky Balboa ©MGM

La star retrouve d'abord le personnage qui lui a permis de rencontrer le succès avec Rocky Balboa, qu'elle porte à bout de bras. Moins de deux ans plus tard c'est au tour d'un autre héros emblématique de faire son grand retour avec John Rambo. Enfin, en 2010, Sly réunit d'anciens et nouveaux visages du cinéma d'action avec Expendables : Unité spéciale.

Rocky Balboa : "un rêve presque impossible"

Sur son compte Instagram, Sylvester Stallone a partagé une vidéo des entraînements pour les combats de Rocky Balboa. En légende, l'interprète de la légende de Philadelphie est revenu sur le film, qui a connu une longue période de gestation et duquel il est particulièrement fier. Le comédien et cinéaste a assuré qu'il s'agit probablement de l'expérience la plus difficile de sa carrière. En légende de sa publication, il a écrit :

J'adore le sixième opus. C'est le challenge le plus dur que j'aie jamais eu. Il a fallu plus de 12 ans pour y arriver. Personne ne voulait le faire. Absolument personne. Personne ne le prenait au sérieux. Mais au fond de moi, j'adorais ce projet et je me disais que si je devais me retirer, je voulais me retirer après l'avoir fait.

Rocky Balboa ©MGM

Sly a ajouté à propos de son attachement à ce volet poignant de la saga Rocky, dans lequel le boxeur vit désormais seul après la mort d'Adrian (Talia Shire) et peine à se rapprocher de son fils Robert (Milo Ventimiglia) :

Les gens me demandent quel est mon souvenir cinématographique le plus mémorable. Rocky Balboa, sans aucun doute. C'était le défi ultime. Le premier Rocky était bien sûr incroyable... Mais celui-ci était un rêve presque impossible. (...) Un jour, je raconterai toute l'histoire.

Un long-métrage né grâce à de durs efforts et qui a permis de perpétuer la franchise, notamment à travers la saga Creed.