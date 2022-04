The Gray Man : confondu avec Ryan Gosling, Ryan Reynolds réagit avec humour

Ryan Reynolds, sans doute la personnalité du cinéma la plus drôle sur les réseaux sociaux, a frappé de nouveau ! Confondu sur Twitter par un site de presse avec Ryan Gosling, il a réagi en lâchant une de ces petites punchlines dont il a le secret.

D'un Ryan à l'autre

Ils sont tous les deux nés au Canada, ils sont tous les deux des acteurs mondialement reconnus, ils s'appellent tous les deux Ryan, et n'évitent donc pas des confusions courantes. Une oreille et un oeil paresseux s'y laissent souvent prendre : Ryan Gosling et Ryan Reynolds, stars d'Hollywood, sont souvent pris l'un pour l'autre. Alors, quand un média fait l'erreur sur Twitter, Ryan Reynolds ne rate pas l'occasion d'y réagir. En effet, alors que le site de presse News 18, média indien appartenant à CNN, tweete sur les nouvelles images de The Gray Man, dans lequel Ryan Gosling tient le rôle-titre, ils font la faute et nomment l'autre Ryan.

Ryan Reynolds : "Je suis à fond en ce moment."

On le sait, Ryan Reynolds est le roi de l'humour sur les réseaux sociaux. Ses plus glorieux faits d'armes concernent sa relation avec Hugh Jackman, puisque les deux amis s'amusent à se taquiner avec des tweets et posts instagram hilarants. Concernant The Gray Man, la situation est légèrement différente puisqu'il s'agit d'une erreur d'édition. Il n'empêche, sa réponse est aussi concise que drôle : "Je suis à fond en ce moment." Des mots pince-sans-rire qui font référence à son actualité chargée puisque, depuis 2021, on a pu le voir dans Hitman & Bodyguard 2, Free Guy, Red Notice et Adam à travers le temps.

Adam à travers le temps ©Netflix

Et la confusion de News 18 vient peut-être du fait que, à l'inverse de Reynolds, Ryan Gosling s'est fait très discret ces derniers temps. Il n'est en effet plus apparu au cinéma depuis First Man de Damien Chazelle, sorti en 2018. The Gray Man signera donc son grand retour et, en cas de succès du film des frères Russo, on devrait le retrouver dans ses probables suites, le plan pour Netflix étant d'établir une nouvelle franchise d'action.

Un précédent avec Ryan Gosling

Mais ce n'est pas la première fois que Ryan Gosling se retrouve, malgré lui, pris dans un fun fact de Ryan Reynolds. En effet, il y a quelques années, l'acteur souhaitait un bon anniversaire à son épouse Blake Lively avec une photo de leur couple, mais où elle était coupée.

L'actrice a patiemment attendu pour se venger, et a pris son compagnon à son propre jeu deux mois plus tard en tweetant pour son anniversaire une photo de Ryan Gosling et Ryan Reynolds, évidemment après une petite coupe !