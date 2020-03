Tom Hanks donne des informations sur sa situation

En effet, malgré l'isolement, Tom Hanks ne manque pas d'informer ses fans sur la suite de sa condition. Pour l'occasion, il a de nouveau publié sur son compte Instagram, vendredi 13 mars, une photo de son couple (en mode selfie) ainsi qu'un message.

L'acteur de 63 ans se trouvait en Australie lorsqu'il a été diagnostiqué positif. En effet, il participait au tournage du prochain film de Baz Luhrmann, un biopic consacré à la vie d'Elvis Presley. La production est depuis suspendue. Remerciant tout d'abord les personnes présentes sur place qui les aident au quotidien, Tom Hanks se montre ensuite très optimiste :

Il y a ceux pour qui cela pourrait conduire à une maladie très grave. Nous affrontons ça jour après jour. Il y a des choses que nous pouvons tous faire pour surmonter cela en suivant les conseils d'experts et en prenant soin de nous et les uns des autres, non ?