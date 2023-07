Tom Holland : la star de Spider-Man se confie sur son addiction à l'alcool

Tom Holland, connu pour être l'incarnation de Spider-Man dans le Marvel Cinematic Universe (MCU), a avoué avoir un problème avec l'alcool. L'acteur affirme être désormais sobre depuis un an et demi.

Tom Holland a eu un problème avec l'alcool

Tom Holland est aujourd'hui un acteur mondialement connu. Même s'il avait déjà eu des rôles notables avec d'incarner Spider-Man (comme avec The Impossible), c'est bel et bien grâce aux productions Marvel que le comédien a explosé. Il a surtout conquis les fans par son côté simple et naïf, et ses bourdes sur les superproductions auxquelles il participe depuis plusieurs années maintenant.

Tom Holland - Uncharted ©Sony Pictures

Tom Holland dégage au fond quelque chose de sympathique et a tout du gendre idéal. Pourtant, l'acteur a récemment révélé une part sombre de son passé. Intervenant dans le podcast On Purpose avec Jay Shetty, il a en effet évoqué son addiction à l'alcool. Il raconte dans cette interview s'être rendu compte qu'il avait "peut-être un problème avec l'alcool" lorsqu'il a décidé de faire un dry january (un mois de janvier sobre). C'est à cette période qu'il a pris conscience de son addiction, en étant obnubilé par une envie de boire.

Comme beaucoup d'Anglais, j'ai eu un mois de décembre très, très arrosé… J'étais en vacances, je buvais beaucoup. Et J'ai toujours été capable de boire beaucoup. (...) J'ai décidé de faire une pause pour faire un mois de janvier sobre. Et la seule chose à laquelle je pensais c'était de prendre un verre. Je me réveillais en y pensant. Je vérifiais l'horloge, quand est-il midi ? Et ça m'a vraiment fait peur. Je me suis dit : "Ok, j'ai peut-être un problème avec l'alcool.

L'acteur sobre depuis 1 an et demi

En réaction à cela, le comédien a voulu voir s'il était capable de tenir un mois supplémentaire. Pour lui, s'il pouvait tenir deux mois sans boire, il avait la preuve de ne pas être alcoolique. Mais après période, il sentait qu'il était "encore en train de lutter".

J'avais le sentiment de ne pas pouvoir être sociable. De ne pas pouvoir aller dans un pub juste pour prendre un soda. Je ne pouvais pas sortir pour dîner. J'avais beaucoup de mal et j'ai commencé à vraiment m'inquiéter. J'ai décidé d'attendre jusqu'à mon anniversaire le 1er juin. Et pendant cette période, j'ai été le plus heureux de toute ma vie.

D'après Tom Holland, il était incapable d'aller à des événements et de s'amuser avant "d'avoir bu quelques bières", ressentant une forte "pression sociale". Il s'est donc interrogé sur son rapport à l'alcool, se disant "esclave de cette boisson". Après cette longue période d'abstinence, l'acteur a décidé d'arrêter totalement l'alcool et affirme se sentir mieux que jamais. Une sobriété qui dure depuis 1 an et demi. Et même s'il ne veut pas empêcher qui que ce soit de boire définitivement, il aimerait simplement encourager les gens à "boire moins".

Il conclut en mettant notamment en avant la nouvelle responsabilité qu'il a depuis. Car étant sobre, il est tout naturellement désormais le "conducteur désigné" lorsqu'il sort avec des amis. Un statut qu'il adore par ailleurs.

J'adore être cette personne qui doit s'assurer que tout le monde rentre chez lui. J'aime qu'on dépende de moi.

L'intégralité de l'interview de Tom Holland est à découvrir dans la vidéo ci-dessous :