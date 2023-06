Tom Holland prend une grande décision sur la suite de sa carrière

Interprète de Spider-Man dans le MCU depuis 2015, Tom Holland s'est énormément investi dans son dernier rôle. Un peu trop puisqu'il a décidé de faire une pause d'un an. Il en a expliqué les raisons dans une récente interview.

Tom Holland : de Billy Elliot à Spider-Man

Le jeune comédien Tom Holland a connu une ascension fulgurante dans sa carrière. Né le 1er juin 1996, il a commencé à se faire remarquer dès son plus jeune âge. Après avoir étudié à la BRIT School for Performing Arts and Technology, Holland a fait ses débuts sur les planches de Londres, en jouant le rôle de Billy Elliot dans la comédie musicale éponyme.

Ce rôle lui a valu une reconnaissance critique et a jeté les bases de sa carrière prometteuse. En 2015, il a été choisi pour incarner le célèbre Spider-Man dans le Marvel Cinematic Universe, un rôle qui a propulsé sa carrière à l'échelle mondiale. Avant d'incarner l'homme-araignée, on se souvient notamment de lui dans The Impossible en 2012, dans lequel il donnait la réplique à Naomi Watts. Récemment, il a incarné Nathan Drake dans le film Uncharted, adapté de la célèbre licence vidéoludique.

Nathan Drake (Tom Holland) - Uncharted © Columbia Pictures

"Ce projet m'a épuisé" : Tom Holland fait une pause

Dernièrement, le comédien a tourné la série The Crowded Room, disponible sur Apple TV+. Un projet dans lequel il interprète le rôle principal, celui de Danny Sullivan, un homme arrêté à la suite de son implication dans une fusillade à New York en 1979. Reposant sur une série d'interrogatoires menés par l'intrigante Rya Goodwin (incarnée par Amanda Seyfried), ce thriller dévoile la vie de Danny, depuis les mystérieux éléments du passé qui l'ont façonné aux rebondissements qui le mèneront à une révélation bouleversant sa vie. Un rôle pour lequel il s'est beaucoup investi, physiquement et mentalement (la série parle de maladies mentales), et qui a laissé des traces.

En effet, le comédien a annoncé dans une vidéo récente (via Variety) qu'il prenait une pause dans sa carrière. Plus précisément, il a déclaré qu'il allait s'arrêter une année entière, pour se remettre du tournage de The Crowded Room, projet sur lequel il était également producteur :

Ce show m'a vraiment épuisé. Il y a eu un moment où j'avais besoin de faire une pause, de disparaître et de partir au Mexique pendant une semaine, de passer du temps sur une plage et de me faire discret. Là, je prends une année sabbatique (...) c'est révélateur de la difficulté du tournage de cette série (...)

Plus tôt le mois dernier, Tom Holland s'était confié au micro d'Entertainment Weekly sur les effets négatifs qu'avait eu ce rôle sur sa vie personnelle :