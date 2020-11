Un ballon géant à l'effigie de The Rock flotte au-dessus de New York pour Thanksgiving

Hommage incroyable aux États-Unis, Dwayne "The Rock" Johnson a eu droit à un ballon géant à son effigie lors de la parade new-yorkaise mythique de Thanksgiving.

The Rock : l’insubmersible !

Dwayne "The Rock" Johnson est aujourd'hui un des, voire LE comédien le plus connu au monde. Tout ce qu'il touche se transforme en dollars et tous ses films sont d'énormes cartons. Il vient d'enchaîner en 3 ans deux Jumanji, Rampage : Hors de contrôle, Skyscraper, et Fast & Furious : Hobbs & Shaw. Cette suite magique ne devrait pas prendre fin de si tôt. À venir ? Jungle Cruise, Red Notice sur Netflix et Black Adam. Trois longs-métrages qui rencontreront eux aussi un large public, que ce soit dans les cinémas ou en streaming.

Fast & Furious : Hobbs & Shaw ©Universal Pictures

Tout ceci pourrait faire naître un certain sentiment de jalousie ou de lassitude, mais même pas. Contrairement à certaines autres stars de films d'action aux capacités d'acteurs un peu limitées, l'Américain sait vraiment jouer la comédie, dans tous les sens du terme. Si vous voulez une preuve de plus pour vous en persuader, nous vous invitons à (re-)découvrir Be Cool, suite de Get Shorty et un des premiers films de l'acteur. Il y joue un grand balaise (il n'a pas non plus vraiment le choix...) un peu efféminé et il y est tordant et plein d'autodérision. Cet extrait peut à lui tout seul vous donner envie d'en voir plus :

En gros, qu'on le veuille ou non, tout le monde aime The Rock qui semble en plus être vraiment un type bien. Comment on mesure la célébrité d'une personne à notre époque ? Au nombre de personnes qui le suivent sur Instagram, soit, pour notre ami, 204 millions. Ce qui le place sur la troisième place du podium mondial derrière Cristiano Ronaldo et Ariana Grande. Plutôt impressionnant. Pourtant, aux États-Unis, il existe une preuve encore plus forte pour mesurer l'ampleur de sa popularité.

Un acteur gonflé

Cela n'a pas dû vous échapper mais on fêtait hier Thanksgiving eaux États-Unis. Et pour cette journée spéciale, les Américains attendent trois choses avec impatience : une dinde sur la table, un match de football américain et la célèbre Macy’s Thanksgiving Day Parade de New York !

Ce défilé spectaculaire est suivi par plus de 50 millions de personnes en direct à la télévision. Il y a des chars, des fanfares, des cheerleaders et aussi d’immenses ballons gonflables dans le ciel à l’effigie des personnages les plus connus au monde. Eh bien, cette année, il y avait un ballon sous la forme de The Rock ! L'acteur, très amusé par la situation, en a même partagé une vidéo sur son compte Twitter officiel.

Un bel hommage à The Rock qu'il n'est pas près d'oublier. Cependant, cette apparition de lui-même se basant sur une ancienne photo de lui qui a fait le tour du monde n'est pas innocente.

Elle fait partie en effet d'une vaste campagne promotionnelle pour la série Young Rock qui sera lancée en février de l'année prochaine sur NBC. Elle racontera l'enfance et la jeunesse de l'acteur, bien avant qu'il ne devienne la superstar qu'il est aujourd'hui. Il y sera incarné par trois acteurs différents. Adrian Groulx l'interprétera à l'âge de dix ans, puis Bradley Constant (Following Phil) prendra sa suite pour son adolescence. Enfin, Uli Latukefu, croisé dans Alien Covenant, lui prêtera ses traits pour sa version adulte. Stacey Leilua (Love Birds) incarnera sa maman. Son père, catcheur lui aussi et disparu en début d'année, sera interprété par Joseph Lee Anderson (Harriet). The Rock a déjà annoncé que le premier épisode de la série sera dédié à son paternel, un homme qu'il admirait et qui lui a transmis le virus du catch.

En attendant de découvrir le show en 2021, on vous repartage la photo amusante sur laquelle l'apparence du ballon est basée. Oui, Hollywood, ça change un homme !