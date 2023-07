Xavier Dolan persiste et signe : il arrête le cinéma

Xavier Dolan a pris sa décision : il arrête sa carrière de réalisateur et a expliqué les raisons lors d'une récente interview. Il a cependant un dernier projet à honorer pour la plateforme HBO.

Xavier Dolan arrête sa carrière de réalisateur

Xavier Dolan a commencé à réaliser des films très jeune. Alors qu'il avait tout juste vingt ans, son premier long-métrage, J'ai tué ma mère, est présenté au Festival de Cannes en 2009. S'en suivront sept autres, dont le dernier, Matthias et Maxime est sorti en 2019. En 2022, il met en scène sa première série, La Nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé, diffusée sur Canal+.

Matthias et Maxime de Xavier Dolan © Sons of Manual

Mais au terme de 14 ans de carrière, le cinéaste a décidé d'arrêter le cinéma. Il avait déjà parlé de cette hypothèse en novembre dernier, arguant qu'il se sentait fatigué, et qu'il ne ressentait plus le besoin de se raconter.

Ainsi, dans un récent entretien accordé au quotidien espagnol El Pais, il a annoncé l'arrêt de sa carrière de réalisateur. Il confie qu'il abandonne le cinéma et la réalisation, car il n'a "plus la force" pour s'engager "deux ans dans un projet et ne presque plus voir personne" :

J'y mets trop de passion pour en retirer autant de déception

a confié Xavier Dolan.

Sa dernière expérience de réalisateur sur la série de Canal+ semble avoir eu un impact important sur sa prise de décision. Si elle a été très bien accueillie par la critique, elle n'a été diffusée que dans quatre pays : la France, l'Espagne, le Canada et le Japon.

Pourquoi personne d’autre ne l’a achetée ? Parce qu’elle est tournée en français, parce qu’elle n’a que cinq épisodes? (...) J’en finis par me demander si mon cinéma n’est pas mauvais, mais je sais qu’il ne l’est pas

a rajouté le réalisateur québécois, tout en ajoutant qu'il n'avait "rien gagné avec la série" et qu'il se contenterait désormais de réaliser des publicités :

J’ai investi mon salaire dans la production et mon père a dû me prêter de l’argent. C’est un procédé très ingrat, je suis fatigué et découragé. La solution la plus simple, c’est de réaliser des publicités et de me construire une maison à la campagne

Un dernier projet pour HBO

Xavier Dolan a cependant un dernier projet à honorer avant de tirer définitivement sa révérence. Il s'agit d'une série, en anglais, pour la plateforme HBO. À l'heure actuelle, il n'y a aucune information sur ce projet. En parallèle, il continuera sa carrière de comédien.