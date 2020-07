Ready Player One : la suite du roman arrive en novembre - CinéSéries

La maison d'édition Ballantine Books vient de confirmer que la suite du roman « Ready Player One » sortira le 24 novembre prochain. Cette suite du roman culte d'Ernest Cline s'intitule sobrement « Ready Player Two ».

Ready Player One : un roman à succès

En 2011 l'auteur Ernest Cline s'est fait un nom grâce au roman Ready Player One. Ce dernier présente un monde dystopique dans lequel de nombreux habitants s'échappent dans un monde virtuel appelé l'OASIS. Ready Player One, aidé par l'adaptation de Steven Spielberg, est devenu l'un des romans les plus vendus et le plus célèbre de tous les temps. Face à ce succès, Ernest Cline est devenu auteur à plein temps et a proposé Armada en 2015. Un autre roman qui sera prochainement adapté au cinéma, sans pour autant plus d'informations.

Ready Player Two

La suite de Ready Player One sortira le 24 novembre prochain aux USA. Sans date de sortie internationale annoncée pour le moment, le roman sera néanmoins traduit dans 37 langues différentes et sera disponible dans 58 pays. Malheureusement, les détails de l'intrigue de Ready Player Two sont encore tenus secrets pour le moment. Cette suite est déjà disponible en pré-commande sur internet. Le roman sera lancé juste avant Thanksgiving.

Pour le moment, aucune adaptation cinématographique n'est prévue. Mais on voit mal Warner Bros passer à côté d'une telle opportunité, le premier film ayant reçu un accueil très positif. Ready Player One a été nommé aux Oscars et a rapporté plus de 582 millions de dollars à travers le monde. Ainsi, Warner Bros devrait logiquement lancer la production de Ready Player Two. Reste à savoir si Steven Spielberg sera toujours intéressé pour mettre en scène cette suite. Après la sortie du premier film, l'actrice Olivia Cooke, qui interprète Art3mis, a confirmé qu'elle avait signé un contrat de plusieurs films. Un contrat qui ne spécifiait pas les dates de son retour. De toute façon, pour l'instant, il faut déjà attendre la sortie du roman en novembre prochain. Restera donc à voir, si, par la suite, Warner Bros Studios produira une adaptation de Ready Player Two.