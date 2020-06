13 Reasons Why : Deaken Bluman (Winston) revient sur l'émouvante fin

Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous savez de quoi il est question dans la fin de "13 Reasons Why" mise en ligne ces derniers jours sur Netflix. Dans le cas contraire, il est encore temps de faire demi-tour, car on va évoquer tout ça sans se priver de SPOILERS !!!

La série phare de Netflix 13 Reasons Why a perdu de sa splendeur et comme on le soulignait dans notre critique de la saison 4, il était temps que cette histoire prenne fin. Mais tout n'est pas à jeter dans cette dernière saison, on pense notamment à la gestion du personnage de Monty et à l'arrivée de Winston, ancien amoureux de celui qui est mort en prison.

Le garçon débarque au lycée Liberty pour essayer de découvrir la vérité en sondant l'entourage de Clay. Malgré le fait qu'il soit positionné comme une menace, on lui découvre une sensibilité romantique dans la dernière partie de la saison. Lors d'une interview pour TVline, Deaken Bluman, LA révélation de cette saison, est revenu sur le final et cette scène où il va à la rencontre d'Alex pour lui signaler qu'il ne compte pas le dénoncer à la police :

Il n'avait pas vraiment l'intention d'aller voir les flics. Il voulait juste des réponses, et mentionner la police faisait peur aux gens.

La relation Winston/Monty, jolie réussite de 13 Reasons Why

Le jeune acteur revient également sur ses scènes avec Timothy Granaderos, l'interprète de Monty. Bien qu'il soit mort, la série le fait revenir plusieurs fois sous la forme d'un fantôme. Ce qui est parfait pour mieux approfondir le personnage, en lui donnant une substance qu'il n'avait pas dans la controversée saison 3. Le bal de promo permet notamment de le voir partager une danse avec Winston pour tourner définitivement la page. Probablement l'une des plus belles scènes de la saison, nous donnant de nouveaux éléments sur l'histoire d'amour entre les deux garçons.

Ravi de cette collaboration, Deaken Bluman explique comment il a fait pour s'immerger dans cette relation qui n'est jamais montrée dans la série :

En travaillant sur cette relation, je faisais toujours référence à des flashbacks que la série n'a jamais eu. Par exemple, ils sautent dans une voiture et vont à Palm Springs pour le week-end, en écoutant de la bonne musique, en apprenant à se connaître et ils tombent amoureux. Les gens n'ont pas vu ça mais j'espère qu'ils l'ont ressenti. Ce n'était pas seulement une histoire d'une nuit. Ils ont eu beaucoup d'amour et de plaisir ensemble.

Ses intentions paient dans les derniers épisodes, où son émotivité ressort quand on le voit enfin partager du temps à l'écran avec Monty. 13 Reasons Why a plutôt bien fait de ne pas s'attarder sur leur passif en commun trop en amont parce que la série parle, parmi ses nombreux aspects thématiques, des apparences. Et de comment elles peuvent s'avérer trompeuses si on ne creuse pas. La caractérisation de Winston prend une autre tournure avec les épisodes 9 et 10, pour s'accorder avec l'envolée émotionnelle du final. Ça ne fait pas de cette saison une réussite mais c'est suffisamment beau pour être noté.

13 Reasons Why est disponible sur Netflix.