13 Reasons Why : la saison finale accueille une nouvelle recrue

L’affaire Hannah Baker qui a fait la réputation de la série n’est plus le centre névralgique de « 13 Reasons Why ». Le programme qui cartonne sur Netflix livrera son dénouement à l’issue de la quatrième saison. Un nouvel acteur se joint à la troupe pour apporter de la nouveauté.

Une première saison attachante, une seconde que l’auteur de ces lignes juge ratée, puis une troisième qui a remonté doucement le pente, avec des nouveaux arguments. Malgré cette inégalité dans la qualité, 13 Reasons Why est un des tubes de Netflix. L’un des quelques programmes qui déclenchent toujours un engouement. La narration s’est séparée de la défunte Hannah Baker pour continuer de parler des personnages, là où ils en sont après cette affaire. La série ne reniait pas son style ni ses thèmes, avec parfois quelques jolis éclats. Et c’est désormais la fin qui se profile à l’horizon avec une quatrième et dernière saison. Les acteurs populaires seront de la partie pour cet adieu mais, comme à chaque saison, il faut apporter des nouveautés.

Une nouvelle tête forte dans 13 Reasons Why

Le casting accueille Jan Luis Castellanos, qui aura un rôle récurrent dans la prochaine salve d’épisodes. Débutant dans l’industrie, il a pu être remarqué dans la série Marvel’s Runaways. Pas de grosses références sur son CV hormis celle-là. Il jouera dans 13 Reasons Why un certain Diego Torres, décrit comme un leader charismatique, agressif et farouchement loyale d’une équipe de football qui a perdu l’un des leurs. Il pourrait s’agir de Bryce ou de Monty. Diego va faire face aux divergences d’opinions de ses coéquipiers et devra composer avec ses propres problèmes. Son caractère explosif cache en vérité des failles et rien ne va s’arranger quand il va tomber amoureux d’une autre élève. Le nom de cette dernière n’est pas révélé mais on pose un petit billet sur Jessica Davis, personne majeur de 13 Reasons Why.

Pas d’informations concrètes ne sont sorties sur la teneur du scénario. Comment cette histoire va-t-elle s’emboîter avec la précédente ? Va-t-on continuer à tourner autour de la mort de Bryce ou est-ce de nouveaux événements vont lancer les personnages dans une nouvelle affaire complexe. 13 Reasons Why en profitera pour résoudre les différents arcs narratifs liés aux différents caractères, en gardant son envie de parler aux jeunes de sujets qui peuvent les toucher – quitte à les bousculer quand c’est nécessaire.

Le tournage de cette quatrième saison de 13 Reasons Why s’est terminé dernièrement. Une diffusion, non annoncée pour l’heure, devrait intervenir avant la fin de l’année 2020.