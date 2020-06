13 Reasons Why : la série Netflix aurait pu être différente après la saison 1

"13 Reasons Why", la série de Netflix, vient de se terminer avec la quatrième saison. La série n'aura fait que nous décevoir à chaque nouvelle apparition. Mais la série aurait pu être très différente de ce qui a été fait, avec un format d'anthologie plutôt qu'une unique continuité.

Les belles promesses de la première saison de 13 Reasons Why se sont vite envolées avec le temps. Aucune des trois saisons suivantes n'a répondu à nos attentes et on a terminé cette histoire avec une impression de gâchis. Le showrunner et créateur Brian Yorkey vient retourner le couteau dans la plaie en révélant dans une interview pour Entertainment Weekly que la série aurait pu devenir une anthologie.

Quand nous avons pitché la série au début, il y avait une autre version : faire une anthologie comme True Detective, où chaque saison commencerait avec treize nouvelles raisons.

Et d'un coup, ce sont des regrets qui surviennent. On a particulièrement pointé du doigt les répétitions et le désir de la série de vouloir aborder trop de sujets différents sans trouver une harmonie. Le format de l'anthologie aurait pu régler ces deux problèmes, en prenant un thème fort par saison et en le développant avec profondeur. Au lieu de garder les mêmes personnages et de les user jusqu'à ce qu'ils craquent, 13 Reasons Why aurait décuplé sa pertinence en renouvelant ses enjeux, ses figures, ses décors. Rien ne dit que la série Netflix aurait été meilleure sous cette forme mais elle apparaît comme une alternative crédible qu'on aurait aimé voir. Dommage.

La fin de la première saison de 13 Reasons Why aurait pu être différente aussi

Dans le reste de l'interview, Brian Yorkey revient sur le cas Hannah Baker, dont le suicide très graphique a soulevé une énorme polémique lors de sa diffusion. À tel point que la plateforme a changé l'épisode en question pour répondre aux plaintes. Comme dans le livre qui sert de base, un scénario prévoyait qu'Hannah soit sauvée à la fin de l'histoire. Au lieu de s'ouvrir les veines dans la baignoire, elle avalait des cachets dans le but de se suicider mais ses parents intervenaient in extremis pour la conduire à l'hôpital, où elle était prise en charge avec un lavage d'estomac. Un dénouement moins dark. Mais c'est pour amplifier le message préventif que Brian Yorkey a décidé de faire mourir Hannah, dans l'espoir que le public puisse être sensibilisé par la manière forte.

Sans la mort d'Hannah, même en refusant le format de l'anthologie, la suite aurait été différente puisque la saison 2 est une réponse à ce suicide - avec d'autres enjeux posés en cours de route. On ne va pas refaire l'histoire mais 13 Reasons Why a loupé le coche avec des intentions qui étaient honorables au commencement.

La série reste disponible sur Netflix.