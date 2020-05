13 Reasons Why saison 4 : Netflix dévoile le teaser et la date de diffusion

Quatrième et ultime saison pour "13 Reasons Why", l'un des plus gros tubes de Netflix. La série reviendra cette année et la plateforme vient de dévoiler un premier teaser qui sert surtout à annoncer la très attendue date de diffusion. Et c'est pour très bientôt !

Véritable phénomène à son lancement, 13 Reasons Why a débarqué avec des belles qualités et aussi quelques maladresses. La série Netflix arrivait à représenter avec une certaine habileté les rouages de l'adolescence. On ne peut pas en dire autant de la seconde saison, très décevante. La troisième, sans l'ombre d'Hannah Baker, a quant à elle relevé le niveau. 13 Reasons Why a encore une certaine popularité mais a clairement perdu de sa superbe. Un dernier effort sera nécessaire pour faire en sorte que la prochaine saison termine tout ça sur une bonne note. Vous le savez sûrement autant que nous, la quatrième salve d'épisodes sera la dernière. Un moment qui risque d'être chargé en émotions, à l'image de ce que le casting a vécu. Netflix vient de diffuser un premier teaser de la saison 4 de 13 Reasons Why mais ne vous attendez pas à voir une flopée de plans inédits. La vidéo débute sur Clay, qui se trouve, avec son air perdu, au bal de fin d'année. Plusieurs personnages apparaissent, dans une sorte de communion. Signe que ce final sera quelque peu apaisé, avec de la tension mais une apothéose qui prônera la paix. Ça ne sont évidemment que des suppositions, le reste du teaser s'attarde sur le casting et plus précisément sur les derniers moments qu'ils ont passé ensemble. L'émotion est mise en avant pour nous préparer à une saison qui sera placée sous le signe des larmes. 13 Reasons Why revient très bientôt ! Netflix profite surtout de ce teaser pour dévoiler la date de diffusion. C'est le 5 juin prochain que tous les épisodes seront disponibles. Ce qui ne fait pas trop longtemps à attendre. Le temps qui nous sépare de cette mise en ligne devrait permettre à la plateforme d'envoyer du lourd au niveau de la promotion. Un vrai trailer de 13 Reasons Why devrait ne pas tarder avec cette deadline. Il nous permettra, à n'en pas douter, d'en savoir plus sur l'intrigue prévue. Car, il faut le souligner, on ne sait pas grand chose pour le moment.