1899 : combien de saisons sont prévues pour la série Netflix ?

La nouvelle série des créateurs de "Dark" est disponible depuis le 17 novembre sur Netflix et soulève déjà de nombreuses interrogations. Y'aura-t-il une saison 2 ? On fait le point avec les premières informations dévoilées. Attention ! Cet article contient des SPOILERS sur la saison 1 !

1899 : le nouveau casse-tête des créateurs de Dark

Le duo allemand Baran bo Odar / Jantje Friese a frappé fort en 2017 avec sa série Dark sur Netflix. Une plongée passionnante dans un univers sombre mêlant voyage dans le temps et drame familial. En trois saisons, le show s'était imposé comme l'un des plus réussis de la plateforme de streaming. Deux ans plus tard, le duo frappe de nouveau avec sa nouvelle série, 1899, disponible depuis le 17 novembre.

À la manière de Dark, cette nouvelle série joue sur le mystère et met les neurones des spectateurs à rude épreuve. Les huit épisodes se déroulent à bord d'un impressionnant paquebot, le Kerberos, à la toute fin du 19e siècle. Dessus, des migrants venus des quatre coins d'Europe qui veulent tenter leur chance aux États-Unis.

Mais rapidement le trajet prend une tournure sombre lorsqu'un autre navire, le Prometheus, disparu depuis quatre mois, leur lance un signal de détresse. Tous les passagers et membres d'équipage ont disparu, sauf un petit garçon et un homme qui semblent connaître l'une des passagères du Kerberos.

La première saison de 1899 déroule alors un scénario complexe, entre Matrix et Lost, qui se termine sur un cliffhanger laissant entrevoir un mystère bien plus important que le postulat de départ.

1899 © Netflix

Combien de saisons de la série sont prévues ?

La fin de l'épisode 8 de la série laisse à penser qu'une saison 2 de la série est prévue. Comme pour Dark, la construction du puzzle a été imaginée en plusieurs chapitres. Dans une interview donnée à The Hollywood Reporter, les deux créateurs du show ont livré des premières informations. Ainsi, ils expliquaient :

Nous avons déjà des idées pour une saison 2 et une saison 3. Et ça devient plus complexe.

a confié Baran bo Odar.

De son côté, Jantje Friese a confié qu'ils avaient déjà pensé à la suite de la série :

Nous aimons toujours avoir une fin avant de commencer. Nous voulons savoir où nous allons. À mesure que nous avançons dans l'histoire, nous voulons savoir comment elle se terminera.

Étant donné que 1899 fait partie d'un deal de plusieurs années que le duo a signé avec Netflix, une saison 2 devrait rapidement être annoncée. Elle permettra de répondre aux (très) nombreuses questions laissées en suspend dans l'épisode 8. Mais elle devrait aussi en amener des nouvelles !