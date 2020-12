24 heures chrono : l’intégrale de la série débarque sur Netflix

Jack Bauer sera bientôt de retour en France. La branche française de Netflix vient d’annoncer qu’elle proposera l’intégrale de la série culte "24 heures chrono". Le show sera disponible sur la plateforme de streaming en début d'année prochaine.

24 heures chrono, une des séries les plus populaires des années 2000

Lancée en 2001, 24 heures chrono est vite devenue l’une des séries les plus populaires de l’époque, remarquée pour son utilisation du temps. Chaque saison de la série Fox, composée de 24 épisodes, se déroule sur 24 heures, et est donc censée raconter en temps réel le quotidien mouvementé du responsable de la cellule anti-terroriste de Los Angeles, Jack Bauer. Avec son équipe, il lutte chaque jour contre diverses attaques terroristes contre les États-Unis, et tente de démanteler les réseaux qui en sont responsables. Dans le premier chapitre de la série, Bauer est chargé de veiller à la protection de David Palmer, l’un des candidats à l’élection présidentielle. Mais à cause d’une opération qu’il avait autorisée, le politicien et sa famille sont menacés par des terroristes qui cherchent à se venger…

24 heures chrono © Fox

24 heures chrono a été créée par Joel Surnow et Robert Cochran. C’est Kiefer Sutherland qui y incarne le chef de la cellule anti-terroriste de L.A. David Palmer est interprété par Dennis Haysbert tandis que Nina Mayers, George Mason et Tony Almeida, qui font partie des membres de la cellule anti-terroriste avec Jack Bauer, sont joués par Sarah Clarke, Xander Berkeley et Carlos Bernard. Quant aux membres de la famille du principal protagoniste, Leslie Hope incarne sa femme Teri et Elisha Cuthbert prête ses traits à sa fille, Kim. Au fur et à mesure des saisons, certains personnages, notamment parmi la cellule anti-terroriste, quittent la série tandis que d’autres y font leur apparition.

Netflix France s’offre 24 heures chrono

En ces temps de pandémie et de confinements, les services de streaming font un carton. De très nombreuses personnes se tournent vers les plateformes pour occuper le temps et se changer les idées. Pour profiter de l’occasion, celles-ci essaient de varier un maximum leur catalogue, et de donner un maximum de choix à leurs abonnés. Les plateformes tentent ainsi d’obtenir les droits d’anciens shows, notamment ceux qui avaient connu un grand succès lors de leur diffusion originale. Dans cette optique, la branche française de Netflix a frappé un grand coup en obtenant les droits de la série culte 24 heures chrono.

Pour annoncer l’arrivée prochaine de l’intégralité du show, Netflix France a demandé l’aide de Kiefer Sutherland lui-même. Le service de streaming a partagé sur son compte Twitter une vidéo dans laquelle l’interprète de Jack Bauer s’adresse directement aux abonnés de la plateforme pour leur annoncer la nouvelle, six ans après avoir interprété pour la dernière fois le principal protagoniste de la série. Vous pouvez découvrir la vidéo en question ci-dessous.

Les 8 premières saisons de 24 heures chrono avaient été diffusées de 2011 à 2010, avant que la série ne revienne pour une neuvième saison, composée cette fois de 12 épisodes, en 2014. L’intégrale de la série débarquera le 1er janvier 2021, soit 20 ans après la diffusion originale de son premier chapitre et 6 ans après celle du dernier. L’occasion pour ses fans de revivre le quotidien de Jack Bauer et son équipe, et de le découvrir pour ceux qui n'ont pas encore vu le show.