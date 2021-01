24 Heures Chrono sur Netflix : un crossover entre Jack Bauer et John McClane (Die Hard) était à l'étude

Une association entre le super flic du cinéma et le super agent de la série "24 Heures Chrono" ? C'est une idée qui avait germé dans l'esprit des producteurs de la FOX, en 2010. Comment ce crossover devait être mis en place ?

La série phare de la période post-11 Septembre

Sortie 2 mois seulement après les attentats qui ont frappé les deux Tours du World Trade Center à New York, 24 Heures Chrono est une série qui a révolutionné la télévision américaine. En effet, le show créé par Joel Surnow et Robert Cochran arrive dans un contexte où l'Amérique fait face à une paranoia sans précédent, dans laquelle la sécurité est renforcée de manière extrême. Surtout, plus que jamais, les Etats-Unis montrent les muscles en souhaitant châtier de la manière la plus forte possible leurs ennemis. Par conséquent, les téléspectateurs sont plus que jamais passionnés par cette série qui durera neuf saisons.

En effet, 24 Heures Chrono suit chaque saison les péripéties de la Cellule Anti-Terroriste de Los Angeles. Son but est de lutter contre toutes les menaces intérieures ou extérieures perpétrées contre les Etats-Unis. Au sein de cette cellule, on retrouve Jack Bauer. Ce dernier est le meilleur agent qui soit, capable de poursuivre les terroristes et remonter leurs réseaux comme personne. Ainsi, les neuf saisons de la série vont suivre ses aventures. Surtout, la série repose sur un concept alors inédit à l'époque : chaque saison se déroule en temps réel durant 24h !

Die Hard versus 24

En 2010, la huitième saison de la série devait aussi être sa dernière. A la suite de cela, une adaptation cinématographique fut sérieusement mise à l'étude. Le projet intitulé Die Hard 24/7 devait donc voir Jack Bauer et John McClane unir leurs forces pour lutter contre une menace terroriste. Autant dire que si ce film avait vu le jour, une énorme hype aurait eu lieu car les deux personnages sont devenus au fil du temps des icones de la pop-culture.

Il est à noter que ce crossover ne sort pas totalement de nulle part. En effet, les deux personnages principaux viennent de fictions produites et distribuées par la FOX. Ensuite, John McClane et Jack Bauer sont similaires dans leurs attitudes : des hommes opérant souvent seul, en conflit permanent avec leur hiérarchie, et pouvant mettre à terre de nombreux ennemis sans aide extérieure. Enfin, on pourra se rappeler que le troisième film de la série Die Hard, intitulé Une Journée en Enfer, voyait le personnage joué par Bruce Willis, tenter de déjouer une menace terroriste durant toute une journée.

Malheureusement pour les fans, ce projet n'aura pas lieu. La faute en revient à Kiefer Sutherland, l'interprète de Jack Bauer préférant que la saga 24 Heures Chrono conserve son indépendance. A défaut de voir un long-métrage issu de la licence, le public va connaitre une neuvième et dernière saison. Sorti en 2014 sous forme de mini-série, elle se nomme 24 Heures Chrono : Live Another Day.

Quid des deux sagas ?

Actuellement, la franchise Die Hard est au point mort. Alors qu'un sixième opus devait voir le jour, le rachat de la FOX par Disney a bouleversé les choses. Quant à la licence 24 Heures Chrono, le constat est quelque peu le même : en effet, 6 ans après sa fin, la FOX ne souhaite pas lâcher l'un de ses bébés les plus lucratifs. Toutefois, elle prend son temps et préfère éviter le récent échec de 24 : Legacy, spin-off sorti en 2017, qui fut annulé rapidement. Depuis, plusieurs projets ont été proposés, sans être validés.

En attendant, vous pouvez toujours (re)visionner l'intégrale de la série, sur Netflix.