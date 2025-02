3,5 millions de spectateurs : après son succès en salles, cette comédie française va avoir sa série

Après avoir conquis plus de 3,5 millions de spectateurs au cinéma, "Maison de retraite" s’offre une seconde vie sur petit écran. La comédie portée par Kev Adams devient une série de six épisodes, actuellement en tournage en région parisienne.

De la salle au petit écran, une saga qui continue

Sorti en 2022, Maison de retraite mettait en scène Milann, un jeune homme contraint d’effectuer des travaux d’intérêt général dans un Ehpad après une condamnation. Peu motivé à l’idée de côtoyer des résidents âgés, il finissait pourtant par se lier d’amitié avec eux et découvrait un univers bien plus vivant et attachant qu’il ne l’imaginait. Entre humour et émotions, le film abordait avec légèreté des thématiques fortes comme la transmission intergénérationnelle et la solitude des personnes âgées.

Avec son succès en salles, une suite a rapidement été mise en chantier. Maison de retraite 2, sorti en 2024, reprenait les aventures de Milann confronté cette fois-ci à de nouveaux défis dans un autre établissement. Cette volonté de développer l’univers du film se prolonge désormais avec une série, confirmant l’engouement du public pour cette comédie portée par une galerie de personnages hauts en couleur.

Le projet, actuellement en tournage en région parisienne, s'annonce comme une nouvelle déclinaison de cette comédie intergénérationnelle qui avait séduit le public par son humour et son humanité. Cette adaptation prendra la forme d'une mini-série de six épisodes de 52 minutes, portée par un casting mêlant visages familiers et nouvelles recrues.

Co-réalisée par Claude Zidi Jr et Kev Adams, qui reprend également son rôle, la série réunit un impressionnant casting : Stefi Celma, Jarry, Daniel Prévost, Chantal Ladesou, Liliane Rovère, Michel Jonasz, Firmine Richard, Enrico Macias, Claudette Walker et Bruno Salomone.

Une nouvelle intrigue sous tension

Cette suite s’attaque une fois encore aux conflits de générations dans un cadre qui promet autant d’humour que d’émotions. Le foyer Lino Vartan accueille pour la première fois des adolescents condamnés au travail d’intérêt général. Mais la cohabitation avec les résidents seniors ne se passe pas comme prévu : ces derniers, hauts en couleur et bien décidés à ne pas voir leur tranquillité troublée, refusent de partager leur quotidien avec ces jeunes considérés comme des criminels.

De son côté, Milann (Kev Adams) tente tant bien que mal de prouver l’intérêt du mélange transgénérationnel. Mais alors que son projet peine à convaincre, il est brusquement arrêté par deux policiers. Contraint de quitter les lieux, il laisse la gestion du foyer à Adèle (Stefi Celma), une aide-soignante dépassée par la situation. Entre la rébellion des pensionnaires, une pression administrative menaçante et son ex-mari qui revient dans sa vie, elle va devoir tout faire pour sauver le foyer, surtout lorsque la menace de la suppression des subventions plane au-dessus de leurs têtes.

La série Maison de retraite sera diffusée prochainement sur TF1.