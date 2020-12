3615 Monique sur OCS : c'est quoi cette série sur le minitel rose ?

"3615 Monique" est la nouvelle série en 10 épisodes de 22 minutes d'OCS. Un format court mais prenant qui suit Noémie Schmidt, Arthur Mazet et Paul Scarfoglio dans leur tentative de créer un service de minitel rose au début des années 1980. À découvrir sur OCS le 17 décembre.

3615 Monique, la série qui s'inspire du minitel rose

Pour les plus jeunes, le minitel (Médium interactif par numérisation d'information téléphonique), c'était cette espèce de mini-ordinateur marron qui permettait de communiquer avant les SMS et d'accéder à différents services en réseau, bien avant l'Internet que l'on connaît. C'est par exemple via le minitel qu'on pouvait découvrir ses résultats du BAC, ou bien accéder à des services de messageries roses comme 3615 Ulla.

Avec 3615 Monique, nouvelle série comique d'OCS, c'est justement sur l'origine de ce type de service qu'on s'intéresse. La série se déroule au début des années 1980. En France, François Mitterrand s'apprête à devenir président et le minitel est encore en phase de test. Et dans une petite ville de banlieue se trouvent Simon, Toni et Stéphanie, trois étudiants qui vont découvrir le potentiel de cette machine et imaginer un service de minitel rose : 3615 Monique.

3615 Monique ©Mon Voisin Productions : Qui Vive !

Une équipe jeune et dynamique

Au casting de 3615 Monique, on retrouve Noémie Schmidt (Versailles, L'Etudiante et Mr Henri). La comédienne interprète Stéphanie, jeune femme intelligente et ambitieuse qui se retrouve à la Fac de Jouy après avoir raté les concours des grandes écoles souhaitées par sa mère. En développant ce service de minitel elle cherche avant tout à prouver sa capacité à s'en sortir par ses propres moyens. À ses côtés il y a Arthur Mazet (Nos jours heureux, La Colle) qui joue Simon, le "génie geek" par excellence. Un garçon timide qui tombe rapidement sous le charme de Stéphanie mais se fera piéger par une mauvaise blague de Toni. Interprété par Paul Scarfoglio (Skam), ce dernier roule des mécaniques avec sa tchatche, drague tout ce qui bouge mais se révèle plus attachant qu'on ne le pense.

3615 Monique ©Mon Voisin Productions : Qui Vive !

Un bon trio qu'on suit avec plaisir durant dix épisodes de 22 minutes ponctués par des seconds rôles notables comme Anne Charrier (Maison Close) en mère dévouée de Simon, Vanessa Guide en prostituée au grand cœur ou encore David Salles dans le rôle du mac violent qui mettra quelques bâtons dans les roues des trois jeunes. Car évidemment, comme dans l'excellente série américaine Silicon Valley, nos héros vont enchaîner les galères avant de parvenir à leurs fins.

3615 Monique est une dramédie efficace et bien menée par le réalisateur Simon Bouisson et les créateurs Emmanuel Poulain-Arnaud et Armand Robin à découvrir à partir du 17 décembre sur OCS. Retrouvez ici la bande-annonce.