50m2 sur Netflix : c'est quoi cette série venue de Turquie ?

Netflix lance le 27 janvier la série "50m2". Une production originale turque sur un tueur à gages qui veut quitter sa profession en profitant d'un événement inattendu. On fait le point sur ce qu'il faut en attendre.

50m2, la Turquie à l'honneur sur Netflix

Netflix a déjà dans son catalogue des titres originaux qui proviennent de Turquie mais aucun n'a véritablement fait un énorme bruit chez nous. Du moins, du côté des séries. Car on se rappelle de l'engouement provoqué par 7. Koğuştaki Mucize, le film qui a fait pleurer énormément de monde en racontant le destin d'un père handicapé mental devant prouver son innocence dans une affaire de meurtre. C'était la première fois qu'une production turque de la plateforme arrivait à obtenir un écho à l'international. Et si la seconde était 50m2 ?

Engin Öztürk - 50m2 ©Netflix

50m2 narre l'histoire d'un tueur à gages incarné par Engin Öztürk. Il gagne sa vie en faisant le sale boulot pour le compte d'un mafieux qui préfère ne pas se salir les mains. Dès qu'il faut liquider quelqu'un, il est envoyé sur le terrain. Mais cette vie n'est plus celle qu'il veut mener. Après avoir trahi ses anciens alliés, il se retrouve seul. Afin de se cacher, il va se faire passer pour le fils d'un tailleur qui vient de décéder. Une porte de sortie qui lui permet d'essayer de changer d'identité. Or, il risque forcément de voir son passé revenir à la charge pendant qu'il tente de faire croire à tout le monde qu'il est un autre.

Qu'attendre de cette série ?

Le schéma de l'homme qui commet des actes horribles et qui veut sortir de sa condition reste très répandu dans les scénarios. On sait, par habitude, qu'il est quasiment impossible de tourner la page sans perdre quelques plumes dans la bataille. Vous savez donc à peu près quoi attendre de 50m2. Soit une sorte de thriller qui peut tirer son épingle du jeu avec deux arguments. Premièrement, son personnage principal. Si l'on s'accroche à lui, la série aura fait une bonne part du travail. Deuxièmement, le scénario. On a beau connaître le canevas, il reste possible de trouver des moyens de nous surprendre avec des faits bien pensés. Nos certitudes sont inexistantes mais Netflix sait facilement sortir de son chapeau des titres inconnus pour provoquer un engouement imprévisible.

50m2 est disponible à partir du 27 janvier sur Netflix.