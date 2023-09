66-5 : Alice Isaaz en impose en avocate dans la nouvelle série Canal+

Canal+ propose une nouvelle Création originale de qualité avec "66-5", portée par une excellente Alice Isaaz en avocate pénaliste qui passe d'un prestigieux cabinet parisien au tribunal de Bobigny.

C'est quoi 66-5 ?

Créée par Anne Landois (Engrenages), avec la collaboration d'Audrey Fouché (Osmosis), 66-5 est une nouvelle Création originale de Canal+. La série tient son nom de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 : "En toutes matières, (…) les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, (…) et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel".

C'est donc dans l'univers judiciaire que se déroule ce nouveau show qui met en scène Roxane, une jeune avocate qui travaille dans un prestigieux cabinet parisien. Mais lorsque son mari, également associé du cabinet, est accusé de viol, la vie de Roxane est bouleversée. Si ses sentiments pour son époux prennent le dessus, elle perd petit à petit sa confiance en lui.

Alice Isaaz - 66-5 ©Canal+

En parallèle, elle est amenée à retourner dans la cité de son enfance, à Bobigny, pour une affaire de famille. L'occasion pour elle de retrouver une amie de longue date, et l'aider à défendre son compagnon, un petit malfrat du quartier. Ce qui devait être un coup de main exceptionnel va devenir une nouvelle vocation pour l'avocate pénaliste qui va accepter de défendre d'autres cas dans sa ville natale où les trafics et les violences sont légion.

Alice Isaaz porte la série avec brio

Avec 66-5, Canal+ plonge ainsi dans le monde judiciaire, mais n'en oublie pas de proposer avant tout un spectacle passionnant pour ses spectateurs. Tout en étant réaliste, l'œuvre reste une pure fiction qui met en avant des thématiques actuelles. La question des banlieues est présente, le jugement des uns et des autres, mais le retour aux sources et la place des femmes dans la société. Le tout emmené par un personnage complexe, Roxane, comme l'explique Anne Landois dans le dossier de presse de la série.

Elle a des convictions, une éthique, en même temps elle peut être opportuniste, carriériste, épidermique dans ses réactions… Avec elle, je voyais aussi l’opportunité d’explorer le traumatisme de l’enfance et de l’adolescence, à l’origine de son parcours et de ses décisions.

Une héroïne forte portée parfaitement par Alice Isaaz. La comédienne est excellente dans 66-5, aussi juste lorsqu'elle se présente au tribunal que lors de ses confrontations avec des jeunes de banlieue. Elle parvient ainsi à amener une forme de drôlerie grâce à son assurance et dans sa manière de remettre à leur place les uns et les autres.

Alice Isaaz - 66-5 ©Canal+

Pour préparer le rôle, et se convaincre qu'elle pouvait être crédible, Alice Isaaz a assisté à des comparutions immédiates au tribunal de Bobigny et y a découvert de jeunes magistrats. Ce qui n'a pas empêché le tournage d'être intense pour elle, qui pour la première fois tient un rôle aussi important dans une série :

Ce tournage était une épreuve d’endurance énorme… Il fallait aussi surfer sur ce que les autres acteurs (nombreux avec tous les rôles secondaires) m’offraient. Composer quotidiennement avec ces propositions de jeu très variées a été un autre challenge à relever.

Au casting et à la création de la série Canal+

Outre Alice Isaaz, la production comporte de nombreuses femmes. À la création, mais également à la réalisation avec Danielle Arbid, qui a dirigé les quatre premiers épisodes, et Keren Ben Rafael qui s'est chargée des quatre suivants.

Devant la caméra, Naïlia Harzoune marque aussi les esprits dans le rôle de Yasmine, la meilleure amie de Roxane, tandis que la Juge Bokobza du tribunal de Bobigny, jouée par Rani Bheemuck, évoque également le rapport aux hommes dans ce milieu fait en partie d'avocats agressifs. Une dominante féminine donc pour 66-5, qu'Alice Isaaz a particulièrement apprécié.

La série repose sur un vrai paradoxe : son héroïne évolue dans un milieu très masculin, tandis que moi, je n’ai été pour ainsi dire entourée que de femmes lors de cette création. Je me suis évidemment servie de cette dynamique.

66-5 n'empêche pas pour autant les personnages masculins d'exister, à l'image de Bilal, solidement interprété par Raphaël Acloque. Et si on pouvait craindre que la série s'enfonce dans des clichés en tous genres, elle trouve en réalité le bon équilibre pour captiver par ses intrigues tout en ayant une approche moderne.

66-5 est à découvrir sur Canal+ à partir du 18 septembre.