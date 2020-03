7SEEDS : Netflix dévoile le trailer de la partie 2

Le temps a passé depuis que "7SEEDS" a été diffusé le 26 juin 2019. Heureusement, cette longue attente de 8 mois va prendre fin avec la diffusion de la saison 2 sur Netflix. Le service de streaming en a d'ailleurs profité pour nous offrir une bande-annonce.

Pour rappel, 7SEEDS est issu d'un manga écrit par Yumi Tamura en 2001. Il se déroule dans un monde post-apocalyptique dans lequel l'humanité a été supprimée par une pluie de météorites. Pour que la civilisation se perpétue, des individus sont cryogénisés et se réveillent après l'apocalypse. Ainsi, 7SEEDS suit les péripéties de ces survivants.

Malgré une production de 35 volumes vendus à 10 millions d'exemplaires entre 2001 et 2017, le manga n'avait jusqu'ici connu aucune adaptation. Il faut alors attendre 2019 pour que le studio Gonzo (Hellsing) produise un anime qui sera diffusé sur Netflix. La première partie de l'anime a déjà couvert 83 chapitres sur les 179 que compte l'oeuvre. Cette seconde partie devrait donc couvrir les 96 chapitres restants.

Une équipe (presque) inchangée

La bande-annonce dévoilée par Netflix présente tour à tour les différents protagonistes vus dans la saison 1. Chacun d'eux tente à sa manière de commencer une nouvelle vie dans un Japon futuriste plus que menaçant.

En ce qui concerne le staff technique, il reste le même. Yukio Takahashi est le réalisateur de cette seconde saison. Ce dernier a d'ailleurs déjà travaillé sur des animes produits par Gonzo tels que Last Exile et Romeo + Juliet. En ce qui concerne le scénario, il est écrit par Touko Machida. Celui-ci a travaillé sur des animes comme Aikatsu Stars, Akame ga Kill et même Boruto. Enfin, Youko Satou est responsable des chara-design. Si les doubleurs restent également inchangés, 7SEEDS verra la participation du studio Kai à l'animation, aux côtés du studio Gonzo pour cette deuxième partie. Fondé l'année dernière, il ne connaît pour le moment que deux séries : Mushikago no Cagaster et Toaru Kagaku no Railgun.

La seconde partie de 7SEEDS sera diffusée à partir du 26 mars 2020. Les fans n'ont donc plus que quelques jours d'attente à tenir. Quant aux néophytes, ils ont encore le temps de suivre la première partie, avant d'entamer la seconde.