8 Mile : Eminem et 50 Cent préparent une série dérivée du film

50 Cent travaille sur un nouveau projet avec son complice Eminem. Les deux artistes préparent une série que le premier décrit comme une relecture du film "8 Mile" à notre époque.

8 Mile : une jeunesse à Detroit

En 2002, alors qu'il est devenu un phénomène avec les albums The Slim Shady LP, The Marshall Mathers LP et The Eminem Show, Eminem retrace à travers le long-métrage 8 Mile sa jeunesse à Detroit, sa relation conflictuelle avec sa mère ainsi que ses débuts dans le rap et les battle. Avec ce film signé Curtis Hanson (L.A. Confidential, La Main sur le berceau), l'interprète de The Way I Am et de Whithout Me dévoile ses talents de comédien dans la peau de Jimmy "Bunny Rabbit", entouré de partenaires prestigieux parmi lesquels Kim Basinger, Mekhi Phifer, Brittany Murphy et Michael Shannon.

Outre l'authenticité qu'il dégage et ses clashs mémorables, le drame doit beaucoup à sa bande originale monstrueuse. En plus de s'ouvrir sur le légendaire Shook Ones Pt II de Mobb Deep, le long-métrage contient des titres originaux devenus cultes comme 8 Mile, Love Me et Rap Game. Eminem remporte d'ailleurs l'Oscar de la Meilleure chanson originale pour Lose Yourself.

Jimmy Smith Jr. (Eminem) - 8 Mile ©Universal Pictures

La bande originale permet au public de faire connaissance avec un certain 50 Cent, notamment grâce aux morceaux Places to Go et Wanksta. Un an plus tard, le protégé d'Eminem et de Dr. Dre originaire du Queens devient mondialement célèbre grâce à l'album Get Rich or Die Tryin'. Un opus dont le rappeur new-yorkais reprend le titre pour le film inspiré de sa propre vie sorti en 2006, réalisé par Jim Sheridan (Au nom du père, My Left Foot) et baptisé Réussir ou mourir en France.

50 Cent et Eminem préparent une série

Depuis, Eminem et 50 Cent n'ont cessé de collaborer ensemble. Les deux artistes et amis se sont retrouvés sur des morceaux comme Never Enough, You Don't Know, Spend Some Time, Peep Show ou encore My Life. En 2022, le premier assure à Jay-Z qu'il ne participera pas au show du Super Bowl sans le second, aux côtés de Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige et Kendrick Lamar.

S'il se fait désormais assez rare dans le paysage musical, 50 Cent est extrêmement présent sur le petit écran. Producteur de la série Power, dans laquelle il prêtait ses traits au gangster Kanan, Curtis Jackson de son vrai nom est également le producteur de programmes comme The Oath, Power Book II : Ghost, Power Book III : Raising Kanan et Black Mafia Family.

De passage sur BigBoyTV, 50 Cent a révélé qu'il travaille désormais aux côtés d'Eminem sur une série dérivée de 8 Mile :

Je vais adapter 8 Mile à la télévision. C'est en marche. Ça va être énorme. Je ne compte pas me louper. (...) Je pense que ça devrait exister pour son héritage, parce que c'est important pour moi que les gens en saisissent l'ampleur.

Un programme qu'il annonce comme une relecture moderne du film de Curtis Hanson, assurant qu'il révèlera davantage de détails prochainement.