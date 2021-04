A Confession : c'est quoi ce thriller sur Salto avec une star de Sherlock ?

Découvrez "A Confession", une série policière tout droit venue d'Angleterre. Initialement parue en 2019, vous pouvez désormais la retrouver en intégralité sur la plateforme Salto.

A Confession : de quoi ça parle ?

L'intrigue de la mini-série s'articule autour de la disparition d'une jeune femme. On charge Steve Fulcher, policier de son état, de cette éprouvante enquête. Mis face à un terrible dilemme, ce dernier prend la décision d'enfreindre la procédure dans le but de retrouver la malheureuse avant qu'il ne soit trop tard. Un choix particulièrement complexe qui le met dans une position des plus délicates. En effet, dans sa quête désespérée pour localiser la disparue, Steve risque sa carrière comme sa réputation.

A Confession ©ITV Studios

La série britannique se base sur une histoire vraie qui a défrayé la chronique il y a quelques années de cela. Au fil des six épisodes du programme, vous pourrez ainsi découvrir des images d'archives provenant des JT de l'époque, mêlant ainsi fiction et - triste - réalité.

C'est le scénariste et producteur Jeff Pope (Stan & Ollie, Philomena) qui a créé A Confession. À la réalisation, Paul Andrew Williams (Broadchurch), un habitué du genre.

A confession : avec qui ?

On retrouve dans le rôle principal du show Martin Freeman. Le comédien britannique, particulièrement bankable, peut se targuer d'avoir une filmographie d'exception ! Vous aurez ainsi pu le croiser sous les traits du Dr Watson dans l'excellente série Sherlock, produite par la BBC. Grand habitué des salles obscures, Freeman tient aussi le rôle principal de la trilogie The Hobbit. Coutumier des super productions, il est également à l'affiche de Captain America : Civil War ainsi que de Black Panther.

La grande Imelda Staunton, inoubliable interprète de Dolores Ombrage dans la saga Harry Potter, est elle aussi de la partie. De plus en plus présente sur le petit écran, l'actrice tiendra prochainement le rôle de la reine Elizabeth II dans la cinquième saison de la série à succès The Crown.

A Confession ©ITV Studios

Le reste du casting se compose de Siobhan Finneran (Downton Abbey), Joe Absolom (The Bay), Peter Wight (Hot Fuzz), Ian Puleston-Davies (Tin Star) ou encore Derek Riddell (Industry).

Steve Fulcher, héros honni

Attention, les lignes qui suivent fourmillent de spoilers sur les évènements narrés dans la série.

A Confession ©ITV Studios

Après une enquête fastidieuse, Steve Fulcher réussit finalement à remonter la piste du coupable. Persuadé que la jeune femme disparue est toujours en vie, il décide alors de faire fi de la procédure. Le criminel finit par lui révéler l'emplacement du cadavre de la malheureuse avant d'évoquer celui de sa première victime, Becky Godden-Edwards.

Le père de cette dernière a par la suite déposé plainte contre Fulcher, le conduisant à une audience disciplinaire lors de laquelle il est reconnu coupable de faute grave. Les aveux du meurtrier sont jugés non recevables, empêchant ainsi la justice de l'inculper du meurtre de sa première victime. Fulcher a toujours soutenu que s'il n'avait pas accepté que le serial-killer le mène au corps de Becky Godden-Edwards, ce dernier aurait pu ne jamais être retrouvé.

Deux ans plus tard, grâce à la découverte de nouvelles preuves à son encontre, le criminel, déjà derrière les barreaux, est finalement reconnu coupable de la mort de la jeune femme. En 2017, Steve Fulcher publie un livre relatant les événements survenus entre 2011 et 2014 - intitulé Catching a Serial Killer: My Hunt For Murderer Christopher Halliwell - sur lequel se base A Confession.