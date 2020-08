A Discovery of Witches : la saison 2 a enfin une date

Alors que la saison 1 de "A Discovery of Witches" a été diffusée en 2018 en Angleterre, la saison 2 a pris du retard suite à la grossesse de Teresa Palmer. Les prochains épisodes arriveront finalement en janvier 2021.

Une histoire de sorcières et de vampires

Adaptée de la trilogie littéraire All Souls de Deborah Harkness, A Discovery of Witches met en scène Diana, une étudiante de l'Université d'Oxford, descendante des sorcières de Salem. Bien qu'elle se refuse à utiliser ses pouvoirs pour mieux se fondre dans la masse, après avoir découvert un livre magique, elle devient la cible de vampires et de sorciers. Mais surtout, elle attire l'attention de Matthew, un vampire ténébreux de 1500 ans qui va rapidement la charmer.

Créée par Kate Brooke, la série réunit Teresa Palmer et Matthew Goode dans les deux rôles principaux. Sont également présents Alex Kingston, Owen Teale et Edward Bluemel. La première saison a été diffusée en Angleterre sur Sky One en septembre 2018. En France, il a fallu attendre mars 2019 pour voir la série sur SyFy. Une édition DVD/Blu-ray est également disponible depuis l'été dernier.

Quand sera diffusée A Discovery of Wotches saison 2 ?

Voilà donc quasiment deux ans que la saison 1 de A Discovery of Witches a été diffusée. Rapidement Sky One a renouvelé la série pour deux saisons supplémentaires. Cependant, en raison de la grossesse de Teresa Palmer, le tournage de la saison 2 a dû être repoussé. La production a donc pris beaucoup de retard et le tournage n'a pu commencer que durant l'été 2019. Un tournage long qui s'est fait au Royaume-Uni mais également en Italie. Les fans pouvaient alors espérer une éventuelle diffusion fin d'année, mais Sky a finalement opté pour début 2021. Sur son compte Twitter, la chaîne n'a pas donné de date plus précise que le mois de janvier.

L'annonce concerne pour le moment le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Le public français devra donc se montrer encore plus patient si jamais SyFy décide de diffuser également la saison 2 sur le même modèle que la première - soit 6 mois après -, mais rien n'a été confirmé à ce sujet. Enfin, pour cette saison 2, on retrouvera Matthew et Diana dans le passé, cachés et essayant d'améliorer les pouvoirs de Diana tout en cherchant le Livre de la Vie.