A Droid Story : Disney prépare une série sur C-3PO et R2-D2

Pendant l'événement Disney Investor Day, le studio a balancé de nombreux projets à venir. Parmi eux, beaucoup de séries Star Wars sont en perspectives, dont une centrée sur C-3PO et R2-D2 intitulée "Une Histoire de Droïdes".

Star Wars : une série de plus

C'était la folie pendant le Disney Investor Day. La firme a teasé des nouveautés dans tous les sens. À tel point qu'il en devenait difficile de savoir où donner de la tête. Parmi les annonces, le studio a promis 10 productions Star Wars dans les années à venir. Au milieu des mastodontes comme la série Obi-Wan Kenobi, la série Ahsoka, ou le film de Patty Jenkins, il y a des projets plus discrets. C'est le cas par exemple de A Droid Story.

A Droid Story

Disney va prochainement produire une nouvelle série animée centrée sur les deux droïdes les plus célèbres de l'univers Star Wars : R2-D2 et C-3PO. Ces deux protagonistes culte vont être les héros de leur propre show, produit par LucasFilm Animation et Industrial Light & Magic, les boîtes qui s'occupent déjà de Star Wars Rebels et de The Clone Wars. La série sera disponible en exclusivité sur Disney +.

R2-D2 et C-3PO ©LucasFilm

Kathleen Kennedy, la grande manitou de l'univers Star Wars, a fait cette révélation pendant le Disney Investor Day de ce jeudi 10 décembre. L'annonce est accompagnée d'un petit message pour préciser le but de ce A Droid Story :

"Alors que Lucasfilm continue de développer de nouvelles histoires, l'intersection de l'animation et des effets visuels offre de nouvelles opportunités à explorer. Lucasfilm Animation s'associera à l'équipe d'effets visuels de Lucasfilm, Industrial Light & Magic, pour développer une aventure spéciale Star Wars pour Disney +, A Droid Story. Ce voyage épique nous présentera un nouveau héros, guidé par le duo légendaire R2-D2 et C-3PO."

On en connaît un qui doit être super content de ces récentes nouvelles. Anthony Daniels, le doubleur ancestral de C-3PO est très attaché à son personnage. Il a récemment déclaré qu'il continuerait à doubler le droïde de protocole jusqu'à la fin de sa vie. On imagine que Disney va évidemment refaire appel à lui pour les besoins de A Droid Story.