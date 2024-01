Bientôt sur Netflix : cette nouvelle série façon Death Note va faire du bruit

Netflix a dévoilé la bande-annonce de "A Killer Paradox", prochaine série coréenne dans laquelle un homme ordinaire devient un tueur en série qui s'en prend à d'autres criminels.

A Killer Paradox : un concept qui rappelle Death Note

Le concept de Death Note a marqué les adeptes de mangas. L'œuvre de Tsugumi Ōba, publiée entre 2003 et 2006, et qui donna lieu à une série d'animation qui aida à la populariser, présente un lycéen surdoué qui découvre un jour un cahier magique. En écrivant dedans le nom d'une personne, celle-ci meurt. Le garçon décide alors d'inscrire dans le cahier le nom de criminels. Il devient ainsi un tueur en série que la police va devoir rechercher. Difficile de ne pas penser à Death Note en voyant le pitch de A Killer Paradox. Seulement cette fois, pas de cahier magique ni de Dieu de la mort (les propriétaires des Death Note), et donc de part fantastique.

A Killer Paradox ©Netflix

Dans cette prochaine série Netflix venue de Corée du Sud, on verra un homme ordinaire devenir un tueur en série, après avoir tué par accident une première personne. Il va découvrir que cette victime méritait son sort, et ensuite s'en prendre à d'autres criminels. Un policier va tout faire par l'arrêter. Mais les cadavres vont rapidement s'accumuler.

Une bande-annonce sanglante pour la série Netflix

Netflix a dévoilé la bande-annonce d'A Killer Paradox. Sur ces images, on découvre la transformation de Lee Tang, de simple caissier dans une épicerie à tueur sanguinaire. Il apparaît d'ailleurs dans un premier temps apeuré après son premier meurtre accidentel. La vidéo promotionnelle ne montre pas vraiment comment il va basculer et prendre suffisamment confiance pour massacrer autant de gens. On comprend néanmoins que d'autres personnes pourraient se mettre sur sa route, en plus du policier qui le poursuit.

Reste que la proposition s'annonce intrigante. Surtout qu'avec Death Note, Netflix avait proposé un très mauvais film live action. A Killer Paradox pourrait corriger le tir, même si, encore une fois, les deux œuvres n'ont pas de lien direct. Mais le questionnement de fond, à savoir si Lee Tang est "un héros idéal ou un pécheur impuni", rapproche la série du manga. Le show sera mis en ligne sur la plateforme le 9 février.