A Killer Paradox sur Netflix : une nouvelle série brutale à ne pas manquer

Netflix a mis en ligne le 9 février 2024 la série "A Killer Paradox", un thriller dans lequel un jeune homme devient un tueur en série qui vise des criminels.

C'est quoi A Killer Paradox ?

Disponible sur Netflix, A Killer Paradox est une production sud-coréenne qui offre un savoureux mélange des genres, avec un concept intrigant. L'histoire suit Lee Tang, un garçon assez réservé et discret, qui depuis son retour du service militaire ne sait pas trop quoi faire de sa vie. Il aimerait bien quitter la ville pour aller visiter des paysages enneigés au Canada. Mais cela relève davantage du fantasme. Et alors qu'il s'est toujours laissé faire, habitué au harcèlement scolaire lorsqu'il était au lycée, sa vie va basculer le jour où il décide enfin de rendre un coup. Un coup qui sera mortel et le début d'une décente aux enfers pour Lee Tang.

D'abord angoissé de voir la police l'arrêter à n'importe quel instant, il va commencer à sombrer dans une certaine folie et déprimer véritablement après son geste. Sauf que sa culpabilité va un peu s'estomper lorsqu'il apprendra que l'homme qu'il a tué était un criminel recherché depuis longtemps. Le garçon va alors doucement se laisser convaincre qu'il peut être un justicier qui doit éliminer les personnes qui le méritent. Mais avec l'inspecteur Nan-gam qui le suspecte, il sera obligé de changer totalement de vie.

Que vaut la série Netflix ?

A Killer Paradox a sur le papier tout pour plaire avec cette intrigue criminelle originale (pouvant lointainement évoquer Death Note ou Dexter), et une dose de légèreté propre aux productions coréennes. Les premiers épisodes parviennent à convaincre en étant centrés sur Lee Tang. L'intelligence de la série est de ne pas faire basculer du jour au lendemain ce garçon lambda en machine à tuer sans émotion. Au contraire, Lee Tang va d'abord être pris d'hallucinations après son premier meurtre, permettant au réalisateur Lee Chang-hee de s'illustrer avec des bonnes idées de mise en scène, qui offrent un décalage certain.

A Killer Paradox - Netflix

De plus, le héros, bien interprété par Choi Woo-shik (Parasite), subit d'abord une succession d'événements contre lui et cherche surtout à s'en sortir. Ce qui rend dès lors la série captivante et tendue. Il est alors étonnant de voir une bascule après plusieurs épisodes, et Lee Tang s'effacer légèrement au profil d'autres personnages. Le show perd aussi en réalisme, avec cette espèce de sixième sens qui permet au protagoniste d'identifier ses cibles. Mais A Killer Paradox parvient toujours à surprendre avec des retournements de situation amenés lors de séquences violentes. Une violence graphique qui ne déborde pas et sert au récit (la plupart du temps).

Composée de huit épisodes, la saison 1 d'A Killer Paradox correspond donc aux attentes, sans pour autant révolutionner le genre. Le fait de placer le spectateur aux côtés d'un tueur est pertinent. Mais suivant ce concept, À vue d'œil sur Disney+ avait fait preuve de davantage d'audace, à tous les niveaux. Nul doute cependant que la série Netflix parviendra à trouver son public.

