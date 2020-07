À la croisée des mondes : HBO dévoile la bande-annonce de la saison 2

Alors que les 8 premiers épisodes d’"À la croisée des mondes" avaient été diffusés à partir du 5 novembre dernier, HBO vient de mettre en ligne la bande-annonce de la deuxième saison. Si sa date de sortie n’a pas encore été communiquée officiellement, on peut espérer pouvoir la découvrir en fin d’année.

L’histoire d’À la croisée des mondes

His Dark Materials : À la croisée des mondes est une nouvelle adaptation de la trilogie de livres écrite par Philip Pullman, après celle que l’on a pu voir au cinéma en 2007, qui était portée par Daniel Craig et Nicole Kidman. L’histoire est centrée sur Lyra, une jeune fille orpheline élevée dans l’atmosphère austère et confinée du prestigieux Jordan College, à Oxford. Après l’enlèvement de nombreux enfants, dont son meilleur ami Roger, Lyra va entamer un périple vers le Nord pour les libérer, au cours duquel elle fera d’étonnantes rencontres et devra affronter de nombreux dangers. En plus de cela, la jeune fille va vite se rendre compte que de nombreuses personnes s’intéressent à elle.

Cette nouvelle adaptation d’À la croisée des mondes a été développée par Jack Thorne. La série est dotée d’un solide casting, principalement britannique. C’est Dafne Keen, que l’on a pu voir incarner Laura Kinney, aka X-23 dans Logan, qui y joue Lyra. James McAvoy y incarne Lord Asriel, remplaçant ainsi Daniel Craig, tandis que le personnage joué par Nicole Kidman dans le film de 2007, Marisa Coulter, est cette fois interprété par Ruth Wilson. Anne-Marie Duff y joue Ma Costa, Clarke Peters le Maître, James Cosmo Farder Coram et Lin-Manuel Miranda Lee Scoresby. La distribution de la série compte aussi Ariyon Bakare, Will Keen, Lucian Msamati, Gary Lewis ou encore Andrew Scott.

De nouveaux mondes teasés dans la bande-annonce de la saison 2 d’À la croisée des mondes

Lyra découvre un nouveau monde dans les premières images de la nouvelle saison d’À la croisée des mondes. On y voit l’héroïne rencontrer un jeune homme qui lui confie venir aussi d’un autre endroit au début du trailer. Au vu de ces images, celui-ci devrait suivre Lyra dans ses aventures dans la nouvelle saison, et donc y tenir un rôle central. Le personnage de Marisa Coulter annonce aussi la menace à venir pour la jeune fille, recherchée par de nombreuses personnes, dont certains avec de mauvaises intentions. Le Magisterium, qui ambitionne de prendre le contrôle, devrait aussi représenter une menace dans ce nouveau chapitre. En plus de Lyra et Marisa Coulter, la bande-annonce fait la part belle aux personnages joués par Lin-Manuel Miranda, Ariyon Bakare et Andrew Scott. On imagine donc qu’ils auront eux aussi un rôle central dans la suite d’À la croisée des mondes.

La deuxième saison de la série co-produite par la BBC et HBO sera de nouveau composée de 8 épisodes.