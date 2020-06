A la croisée des mondes : HBO tease la saison 2 dans son line-up

HBO a dévoilé son line-up de fin d'année dans une vidéo promotionnelle. Parmi les programmes à venir, la saison 2 de "A la croisée des mondes" qui devrait donc arriver en fin d'année. En France elle sera diffusée sur OCS.

Que raconte la série A la croisée des mondes ?

Fin 2019 HBO a lancé la série À la croisée des mondes (His Dark Materials en VO), adaptation de la trilogie de romans du même nom de Philip Pullman. Ce dernier a lui-même participé à la création de la série, assurant ainsi une fidélité avec l'oeuvre d'origine. Dans la première saison, on découvre Lyra, une jeune fille orpheline vivant dans un monde fantastique et élevée au Jordan College. Alors que son oncle revient d'une exploration, elle découvre l'existence de la Poussière, une étrange particule, et se retrouve embarquée dans une aventure qui la dépasse. Et alors que son meilleur ami est enlevé, elle décide de partir pour un long périple dans le but de sauver les enfants kidnappés dans le grand Nord.

La suite pour bientôt

La première saison s'est montrée relativement convaincante, efficace visuellement, bien que manquant de personnalité, comme on l'expliquait dans notre critique. Qu'importe, HBO a immédiatement fait confiance en ce programme puisqu'avant même la diffusion du premier épisode, une seconde saison était commandée. Mais en dépit de cette rapidité de renouvellement, on pouvait douter d'un retour du show d'ici la fin de l'année en raison de la crise liée au coronavirus. Pourtant, HBO semble plutôt confiant pour offrir très prochainement de nouveaux épisodes d'A la croisée des mondes. La chaîne américaine a dévoilé en vidéo son line-up de fin d'année. Sans surprise, on retrouve des images de nouvelles séries attendues comme Lovecraft Country, The Undoing et The Third Day, dont des bandes-annonces ont déjà été révélées. Puis, à 1min12, c'est bien A la croisée des mondes saison 2 qui est annoncée. Pas de date précise pour le moment, mais si HBO a pris la peine d'inclure le programme dans cette vidéo promotionnelle, on peut s'attendre à ce que la série revienne en fin d'année.

Que se passera-t-il dans la saison 2 ?

Etant donné la fidélité de la première saison d'A la croisée des mondes avec le premier tome Les Royaumes du Nord, la seconde devrait sans surprise suivre la trame de La Tour des anges. Dans l'oeuvre littéraire, seulement quelques jours après les événements du tome 1, Lyra se retrouve dans un nouveau monde, Cittàgazze. Dans ce lieu les adultes sont absents car des créatures, les Spectres, dévorent les âmes des humains ayant passé la puberté. Lyra fait également la rencontre de Will, un jeune garçon issu de notre monde. C'est avec lui qu'elle va découvrir la possibilité de voyager d'un monde à l'autre. Tout un programme qui devra, comme pour la saison 1, tenir sur huit épisodes d'environ une heure.

A découvrir prochainement en France sur OCS qui diffuse en US+24 les programmes HBO.