À peine arrivé, ce nouveau thriller suédois est N°1 sur Netflix

Tout récemment arrivée sur Netflix, la série suédoise "Meurtres à Åre", adaptée de livres à succès, a déjà attiré un grand nombre d’abonnés en France.

Meurtres à Åre, la nouvelle adaptation d’un polar scandinave à succès

Les Scandinaves sont incontestablement les maitres des polars. En plus de nombreux livres du genre, ils nous proposent régulièrement des séries qui fascinent souvent un grand nombre de téléspectateurs. Ce jeudi 6 février, Netflix vient d’en dévoiler une nouvelle nous venant de Suède, qui est également bien partie pour faire un carton : Meurtres à Åre.

L’héroïne de Meurtres à Åre est Hanna Ahlander, une policière. Alors qu’elle vient d’être mise à pied avec l’ouverture d’une enquête interne qui la vise, elle part en vacances dans une station de ski. Mais peu de temps après son arrivée, elle va reprendre du service afin d’enquêter sur la disparition d’une jeune fille. Pour cela, elle va devoir faire équipe avec un nouveau coéquipier du nom de Daniel Linsdkog.

La série démarre fort en France

Meurtres à Åre réussit son lancement sur Netflix. Comme le montre le top 10 des séries les plus vues en ce moment sur la plateforme en France, le show porté par Carla Sehn et Kardo Razzazi trône tout en-haut de ce classement.

Avec un tel départ, Meurtres à Åre peut espérer se poursuivre. Surtout si sa popularité s’étend à d’autres territoires. En tout cas, la série est basée sur Les ombres de la vallée et Une écharpe dans la neige, les deux premiers romans d’une tétralogie. Celle-ci a été écrite par Viveca Sten.

D’autres livres à adapter pour Netflix

Si les créateurs du show Netflix souhaitent nous proposer une suite, ils pourraient donc adapter les deux autres livres de la tétralogie. Le premier s’intitule Chambre 505. Publié en 2023, le second porte le titre de Vilseledaren en suédois, mais n’a pas encore été traduit en français. Viveca Sten pourrait également écrire d’autres livres situés dans le même univers. Ce qui signifie que la série pourrait avoir un bel avenir si elle continue d’adapter les romans de l’auteure.

Si Meurtres à Åre continue de trôner en tête du classement des séries les plus vues pendant un moment, on peut penser que Netflix sera au moins tenté par l’idée de lancer le développement d’une saison 2. Mais en attendant, vous pouvez toujours découvrir les six épisodes qui composent la première saison.