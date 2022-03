A Plague Tale Innocence : une adaptation en série du jeu vidéo arrive

Le jeu vidéo "A Plague Tale : Innocence" développé par le studio français Asobo Studio va avoir une adaptation en série. Le réalisateur Mathieu Turi a été engagé pour réaliser.

A Plague Tale : Innocence va devenir une série

Si le cinéma et les jeux vidéo n'ont pas toujours fait bon ménage, la tendance semble commencer à s'inverser avec des productions qui trouvent de plus en plus leur public. Du côté des séries, le jeu vidéo commence également à se faire une place avec de nombreux projets d'adaptations qui émergent sur les chaînes et plateformes américaines. Mais il n'y a pas que de l'autre côté de l'Atlantique qu'on s'intéresse au médium vidéoludique. La preuve avec cette adaptation d'A Plague Tale : Innocence qui serait en préparation par une équipe française.

A Plague Tale : Innocence ©Asobo Studio

Le jeu, se déroule au milieu du XIVe siècle en France alors que la peste noire ravage la population. Amicia, une adolescente de famille noble, assiste à l'assassinat de ses parents et doit fuir avec son petit frère Hugo, atteint d'une mystérieuse maladie. Elle va découvrir que le garçon dispose de capacités exceptionnelles en lien avec la peste et les rats omniprésents dans la région. Raison pour laquelle l'Inquisition les poursuit.

Si en terme de gameplay A Plague Tale : Innocence ne révolutionne pas le genre (un jeu d'action à la troisième personne qui met l'accent sur les énigmes et l'infiltration), l'univers et le scénario émouvant en font une petite pépite. Amicia est rapidement attachante, et sa relation d'abord compliquée avec son frère crée une empathie évidente. De plus, l'ambiance sombre participe à instaurer un climat dérangeant.

Le réalisateur de Méandre à la barre

Pour mener à bien cette adaptation d'A Plague Tale : Innocence, Asobo Studio (studio bordelais à l'origine du jeu) et l'éditeur Focus Entertainment se sont associés à Merlin Productions, comme l'a annoncé notamment IGN. Une information également confirmée par Mathieu Turi, engagé pour réaliser la série. Le cinéaste avait commencé à se faire remarquer avec Hostile, un film à petit budget porté par un concept fort. Il en va de même avec son second long-métrage, Méandre.

Un choix intéressant donc. D'autant plus qu'on connaît l'intérêt de Mathieu Turi pour les jeux vidéo. Il s'agira cependant cette fois, a priori, d'un tout au type de production avec des moyens assez conséquents pour reproduire l'univers du jeu. On espère en tout cas que le résultat saura rendre hommage à l'œuvre vidéoludique.

Concernant le jeu, sa suite A Plague Tale: Requiem devrait sortir prochainement sur consoles et PC.