À tes côtés : l'émouvante fiction de Jarry en avant-première sur Salto

Avant d'arriver le 11 octobre sur TF1, "À tes côtés" est disponible en avant-première sur la plateforme Salto. Le téléfilm inédit est inspiré de la vie de l'humoriste Jarry. Il y joue son propre rôle aux côtés de Marie-Anne Chazel et Didier Bourdon dans le rôle de ses parents.

À tes côtés : une dramédie signée Jarry

Jarry, de son vrai prénom Anthony Lambert, est connu pour être humoriste mais aussi comédien, animateur télé et metteur en scène. Cette fois-ci, il devient scénariste pour la télévision avec le téléfilm À tes Côtés. Cette nouvelle fiction qu'il a écrite est d'ores et déjà disponible sur la plateforme Salto et elle arrivera le 11 octobre sur TF1. Il a co-écrit le scénario avec le réalisateur Gilles Paquet-Brenner.

Vingt ans après le décès de son père, Jarry lui rend hommage à travers cette fiction qui illustre la relation complexe entre un père et son fils que tout oppose. Pour incarner ses parents le comédien a pensé à Didier Bourdon pour sa ressemblance avec son père et Marie-Anne Chazel. Le tournage s'est déroulé dans son village natal, à Rablay-sur-Layon, près d'Angers, avec des proches pour jouer les figurants. En effet, Jarry s'est inspiré de son histoire personnelle, mais précise tout de même que ce n'est pas une autobiographie.

Pendant des années, j'ai cru que j'avais été adopté. Je ne ressemblais tellement pas à mes frères, nos aspirations divergeaient tellement... Ils jouaient au foot, pratiquaient le judo : ils étaient les héros du village tandis que je vouais mon temps libre à la poésie.

À tes côtés ©TF1

De quoi ça parle ?

L’histoire d’un père et son fils que tout oppose, qui vivent dans deux mondes et qui ne se comprennent plus... La vie va réunir Anthony (Jarry), le citadin, et Marcel (Didier Bourdon), son père vigneron, autour de la maladie de ce dernier. Affronter nos peurs et nos contradictions peut-il nous aider à transcender nos différences ? Entre rires et larmes, coups de gueule et réconciliations, cette dramédie librement inspirée de la vie de Jarry est une ode à la famille qui nous invite à nous rappeler qu’il n’est jamais trop tard pour s’aimer !

Ainsi, Jarry met en avant des relations familiales complexes, bien que son personnage soit très proche de sa mère. Il a également du mal à s'épanouir avec sa compagne et à s'assumer qui il est pleinement. Des sujet actuels et importants donc, que le comédien a souhaité illustrer de façon très authentique. Cela promet un téléfilm très sincère et riche en émotions.