À tous les garçons : Netflix commande un spin-off sur le personnage de Kitty

Suite au succès de la trilogie "À tous les garçons", Netflix a décidé d’étendre l’univers en commandant un spin-off sur le personnage de Kitty. L’auteure des livres sur lesquels sont basés les trois films sera directement impliquée dans le projet.

À tous les garçons aura droit à son spin-off

En 2018, Netflix dévoile sa nouvelle comédie romantique pour adolescents, un genre en vogue chez les abonnés du service de streaming à ce moment. Adapté du livre Les Amours de Lara Jean de Jenny Han, À tous les garçons que j’ai aimés raconte la vie amoureuse de Lara Jean Song Covey. Cette lycéenne plutôt discrète a écrit des lettres d’amour secrètes à cinq garçons différents au cours de sa vie. Lorsque les lettres sont mystérieusement envoyées à leurs destinataires, elle se retrouve obligée de s’expliquer auprès de certains d’entre eux…

À tous les garçons que j’ai aimés © Masha Weisberg / Netflix

Le long-métrage de Susan Johnson a connu un beau succès à sa sortie sur Netflix, se construisant une solide fan-base. Sans surprise donc, le deuxième livre de Jenny Han a rapidement été adapté. À tous les garçons : P.S. Je t’aime toujours est sorti deux ans après le premier film. La troisième adaptation, À tous les garçons : Pour toujours et à jamais, est venu conclure la trilogie en 2021. Les deux longs-métrages ont également attiré de nombreux abonnés du service de streaming. Et ce dernier compte bien continuer de profiter de la popularité de l’univers imaginé par Jenny Han.

Anna Cathcart sera de retour dans XO, Kitty

Netflix a ainsi annoncé avoir commandé un spin-off d’À tous les garçons. Intitulé XO, Kitty, il sera centré sur la petite sœur de l’héroïne. Celle-ci sera toujours interprétée par Anna Cathcart. On la suivra alors qu’elle déménagera à l’autre bout du monde pour retrouver son petit-ami, que l’on a découvert dans le troisième film. Selon une première description officielle de la série (car ce sera une série), « elle découvrira bientôt que les relations sont beaucoup plus compliquées quand on est directement concerné. »

Auteure de la trilogie de livres centrée sur les amours de Lara Jean, Jenny Han sera impliquée dans la série puisqu’elle en sera la showrunner. Sacha Rothchild l’assistera en assurant le même rôle à ses côtés. Le spin-off sera cette fois une série de 10 épisodes d’environ 30 minutes. Aucune date de sortie n’a pour le moment été annoncée.