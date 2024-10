Diffusée en 2023, cette série Netflix s’offre une saison 2 avec un casting monstrueux

Après avoir frappé fort avec sa première saison, "Acharnés" aura bel et bien droit à une suite. Et celle-ci pourra compter sur un gros casting avec des stars du cinéma.

Acharnés va se poursuivre

En 2023, Netflix a proposé à ses abonnés une nouvelle série audacieuse mélangeant les genres : Acharnés. Les épisodes du show suivent Danny et Amy, un homme et une femme qui s’écharpent un jour après un banal incident. Mais de cet incident naît une forte animosité entre les deux protagonistes. Danny et Amy ne cessent de surenchérir pour prendre leur revanche l’un sur l’autre, jusqu’à en devenir obsédés…

Acharnés a été l’une des séries les mieux reçues de Netflix en 2023. Le show peut se targuer d’avoir un score très élevé sur Rotten Tomatoes. Il a récolté 87% parmi le public, et 98% parmi les journalistes. Il a même obtenu le plus grand nombre de récompenses pour une série anthologique pour la saison 2023/2024, recevant notamment huit Emmys et trois Golden Globes. Netflix a donc choisi de surfer sur la vague en préparant une suite.

Un quatuor impressionnant au centre de la saison 2

Après des mois de rumeurs sur le lancement d’une deuxième saison d’Acharnés, les fans du show peuvent se réjouir. Car la suite est désormais bel et bien en développement. Via un communiqué, Netflix a ainsi officialisé la saison 2 de la série. La plateforme de streaming a également annoncé les quatre principaux membres du casting des nouveaux épisodes. Et cette distribution a de quoi impressionner. Car Oscar Isaac, Carey Mulligan, Charles Melton et Cailee Spaeny seront réunis dans les nouveaux épisodes d’Acharnés.

Le synopsis des nouveaux épisodes également dévoilé

Netflix a aussi partagé le synopsis de la deuxième saison d’Acharnés. Les nouveaux épisodes débuteront lorsqu’un jeune couple est témoin d’une altercation alarmante entre leur patron et sa femme. Cet incident provoquera alors un jeu d’échec de faveurs et de coercition dans le monde élitiste d’un country club et de son propriétaire coréen milliardaire. La deuxième saison d’Acharnés sera un peu plus courte que la précédente. Elle contiendra huit épisodes, alors que la première en avait dix. En revanche, les épisodes feront toujours environ une demi-heure. Netflix n’a pas encore communiqué la date de sortie de ce deuxième chapitre. Il est toutefois probable que le tournage ait lieu en 2025. Les nouveaux épisodes devraient donc être dévoilés fin 2025 ou en 2026.