Addict sur TF1 : pourquoi Cécile Bois a failli refuser la série ?

Cécile Bois porte la nouvelle série de TF1, "Addict", dont les premiers épisodes ont été dévoilés ce jeudi 27 octobre. Mais l’actrice a failli décliner son rôle car elle était intimidée par la perspective de jouer certaines scènes.

Addict, la nouvelle série originale signée TF1

Ce jeudi 27 octobre, TF1 a dévoilé les deux premiers épisodes de sa nouvelle série originale, Addict. Créée par Gilles Daniel, la fiction suit la vie d’Élodie et Yvan, un couple qui vient d’emménager dans un nouveau quartier. Ils y font alors la rencontre de Bruno, leur voisin. Celui-ci se montre très vite très sympathique envers eux. Mais peu à peu, il dévoile un côté beaucoup plus sombre de sa personnalité. Et lorsqu’Élodie entame une liaison avec lui, elle ne se doute pas de ce qui l’attend…

Elodie (Cécile Bois), Bruno (Sagamore Stévenin) - Addict © FRANÇOIS LEFEBVRE / MORGANE PRODUCTION / TF1

Pour jouer les principaux personnages d’Addict, les créateurs du show ont choisi de faire confiance à Cécile Bois, Sagamore Stévenin et Medi Sadoun. Ils y incarnent respectivement Élodie, Bruno et Yvan. Mais le personnage d’Élodie a failli avoir un autre visage. Car son interprète a sérieusement hésité avant de finalement décider d’accepter le rôle.

Des scènes très intimidantes pour Cécile Bois

Pour la promotion de la série, Cécile Bois a donné une interview à SudOuest. Et l’actrice y a avoué avoir failli dire non au rôle d’Élodie. Non pas à cause du personnage en lui-même, mais plutôt à cause des scènes intimes auxquelles cette dernière prend part. L’actrice était très intimidée à l’idée de les jouer, elle qui n’avait jamais connu cette expérience auparavant : « J’ai même failli refuser de faire cette série à cause de ça. »

Finalement, Bois a été rassurée par le réalisateur d’Addict au sujet de ces passages. Ce dernier est donc parvenu à la convaincre d’accepter le rôle malgré ses scènes. Et l’actrice avoue que celles-ci n’ont pas été aussi difficiles à tourner que ce à quoi elle s’attendait :

J’en ai beaucoup parlé au réalisateur afin de savoir comment il souhaitait les filmer et ce qu’il en attendait. Je redoutais ces scènes et, finalement, elles n’ont pas été les plus difficiles.

Encore quatre épisodes avant le dénouement

Au cours de la même interview, Bois a aussi révélé qu’elle ne voyait pas Addict comme un simple thriller. L’actrice a ainsi « essayé de réorienter cette série en comédie romantique pour l’enrichir. » Pour cela, elle a considéré le personnage de Bruno comme « un homme malade » plutôt qu’ « un méchant, pervers manipulateur ».

Quoi qu’il en soit, Addict aura droit à encore quatre épisodes jusqu’à son dénouement. Les troisième et quatrième de la série seront dévoilés le jeudi 3 novembre. Puis, une semaine plus tard, TF1 diffusera l’avant-dernier et le dernier épisode de la série.