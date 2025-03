Adolescence : bientôt une saison 2 pour la série Netflix ? Les créateurs donnent des indices

C’est l’un des plus gros cartons de l’année sur Netflix. La mini-série britannique "Adolescence", centrée sur le parcours bouleversant d’un adolescent accusé de meurtre, a ému le monde entier. Face au succès phénoménal, la question d’une suite se pose. Peut-on espérer une saison 2 ? Les créateurs répondent.

Un succès mondial qui dépasse toutes les attentes

Lancée le 13 mars sur Netflix, Adolescence a rapidement dépassé les frontières du Royaume-Uni. Portée par Stephen Graham (également producteur) et réalisée par Philip Barantini, la série a su frapper fort dès ses premiers jours : 24,3 millions de vues en quatre jours, 66,3 millions au bout de deux semaines, et un record historique au Royaume-Uni, devenant la première série issue du streaming à dominer les audiences télé traditionnelles. Le format, original et immersif — chaque épisode a été tourné en un seul plan-séquence — a séduit aussi bien la critique que le public.

Pour Stephen Graham et sa partenaire à la ville comme à l’écran, Hannah Walters, l’impact social et émotionnel du projet a dépassé toutes leurs prévisions. Des parents, des jeunes, des enseignants et même des figures politiques ont salué le récit, certains appelant à diffuser la série dans les écoles pour sensibiliser à des thématiques comme les violences adolescentes et l’influence toxique des réseaux sociaux. Walters explique avoir reçu des messages de jeunes spectateurs qui, grâce à la série, ont osé entamer un dialogue avec leurs parents. Un effet boule de neige inattendu pour un projet pensé à l’origine comme un one-shot.

Une suite envisagée, mais pas encore officielle

Devant cet engouement massif, Netflix pourrait difficilement ne pas envisager une suite. Pourtant, à ce jour, aucune saison 2 de Adolescence n’a été commandée. Interrogés à ce sujet par Variety, Stephen Graham et Hannah Walters laissent la porte entrouverte. « Il y a une possibilité de développer une autre histoire », concède Graham avec prudence. Walters, elle, insiste sur la difficulté de prolonger un projet aussi marquant : « C’est dur de suivre quelque chose qui a eu un tel impact. » Elle écarte par ailleurs l’idée d’un préquel, tout en évoquant l’envie de « continuer à investir dans la nature humaine », en utilisant à nouveau le dispositif du plan-séquence.

Le duo semble toutefois prêt à retravailler avec Netflix, si une idée forte se présente. Pour l’instant, leur société Matriarch Productions prépare déjà d’autres projets, dont la saison 2 de A Thousand Blows, et développe de nouvelles séries ambitieuses. Leurs priorités : continuer à explorer des récits ancrés dans le réel, et donner une voix à ceux qu’on entend rarement.

Une saison 2 de Adolescence n’est donc pas à exclure. Mais si elle voit le jour, ce ne sera ni une redite, ni une suite artificielle. Le projet devra porter une nouvelle vérité, avec le même engagement artistique et humain. En attendant, le phénomène continue de bouleverser les spectateurs à travers le monde.