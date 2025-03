Adolescence : Netflix répond à la question que tout le monde se pose

Énorme succès Netflix, la mini-série "Adolescence" intrigue par sa technique de tournage : s'agit-il d'un vrai plan-séquence ? La plateforme a levé le mystère.

Adolescence : la mini-série coup de poing signée Netflix

Arrivée sur Netflix le 13 mars dernier, la mini-série Adolescence n'a pas tardé à passionner les abonnés. En seulement 24h, elle s'est hissée à la première place des séries les plus visionnées dans le monde. Si elle continue sur cette lancée, elle pourrait même rapidement battre un record et s'installer dans le Top 10 des séries les plus visionnées de tous les temps.

En quatre épisodes, cette série relate une affaire particulièrement glaçante : un adolescent de 13 ans est poursuivi pour le meurtre d'une camarade. Chaque épisode relate un moment charnière de cette interpellation : de son arrestation dans le premier épisode, aux conséquences sur sa famille dans le dernier, qui se déroule plusieurs mois après le début de l'affaire.

La particularité de ces épisodes est qu'ils sont tournés en plan-séquence. Mais ont-ils vraiment été tournés sans aucune coupe, ou raccord numérique ? Netflix a enfin répondu à cette question.

Vrai plan-séquence

Comme l'a confirmé Netflix sur son réseau social X, la mini-série Adolescence a bel et bien été tournée en véritables plans-séquences. Il n'y a aucun raccord numérique dans les épisodes, qui ont donc nécessité de nombreux mois de préparation, et de multiples prises.

Le processus de tournage a duré trois mois, avec une semaine de répétitions pour chaque épisode. Les acteurs et l'équipe technique ont analysé le script, chorégraphié les mouvements et organisé les prises avec soin.

Le scénariste Jack Thorne, le réalisateur Philip Barantini et le directeur de la photographie Matthew Lewis ont travaillé en étroite collaboration pour adapter le scénario aux contraintes techniques du tournage en plan-séquence. Initialement, il était prévu de tourner chaque épisode dix fois, mais en réalité, certains épisodes ont nécessité bien plus de prises. Par exemple, le dernier épisode a été retenu à la 16ᵉ prise.

Pour le plan aérien à la fin de l'épisode 2, une caméra a été attachée à un drone. Le drone a décollé au-dessus des feux de circulation pour suivre la scène jusqu'à la scène du crime, avant qu'un caméraman récupère la caméra sur le drone, pour l'emmener à hauteur d'homme.

La série a été principalement tournée au Production Park à South Kirby, West Yorkshire, où une grande partie des décors a été construite. Ce studio est habituellement utilisé pour des productions musicales à grande échelle. D'autres scènes ont été filmées à Sheffield et South Elmsall, ainsi qu'à Londres pour certaines scènes urbaines.

Pour maintenir la continuité des plans-séquences, l'équipe a utilisé plusieurs opérateurs caméra qui se relayaient, et a même utilisé des drones pour certains plans aériens. Les décors, comme la maison de la famille Miller, ont été construits spécifiquement sur le plateau de Production Park pour faciliter le tournage en un seul plan. Cette approche a permis de capturer l'émotion brute et la sincérité de l'histoire, tout en mettant en valeur la complexité technique du tournage.

Pour découvrir l'envers du décor de ces épisodes, un making-of a été publié :