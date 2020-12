Affaire Xavier Dupont de Ligonnès : l'enquête de Society va être adaptée en série

Le fait divers le plus célèbre de notre temps, l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, va être adapté en série télé par les responsables de l'enquête Society, en partenariat avec les producteurs de la série "Le Bureau des légendes".

L'idée était dans l'air depuis le grand succès éditorial de l'été. C'est maintenant officiel, l'enquête de Society sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès va être adaptée en série pour la télévision ! Rappel des chiffres, les deux numéros sur lesquels l'enquête a été publiée totalisent plus de 400 000 exemplaires vendus. Un succès de presse historique qui témoignent de la fascination du public pour ce fait divers et de la qualité de son traitement par le titre de presse du groupe So Press.

"La tuerie de Nantes", enquête(s) en cours

L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès est unique et est sans doute, pour le moment, le plus grand fait divers criminel français du XXIème siècle. Xavier Dupont de Ligonnès, unique suspect du quintuple meurtre de sa famille, sa femme et leurs quatre enfants, survenu à Nantes entre le 3 et 6 d'avril 2011, est toujours recherché par les polices du monde entier, en cavale ou peut-être mort. Et comme l'enquête de Society a pu le relater, l'affaire est toujours d'actualité, avec des développements encore à venir. Preuve de cette fascination et de la tension autour de cette affaire, police et presse se sont emballées lorsqu'un homme, identifié par erreur comme étant Xavier Dupont de Ligonnès, a été arrêté à l'aéroport de Glasgow en octobre 2019... Le monde entier connaît Xavier Dupont de Ligonnès et le cherche. On le dit aux États-Unis sous une autre identité, ou alors caché en France, peut-être aussi est-il mort dans une zone inaccessible...

Une adaptation en partenariat avec les producteurs de Le Bureau des légendes

Cette annonce est un événement, d'autant plus après le téléfilm produit par M6, Un homme ordinaire avec Arnaud Ducret, qui n'a globalement enthousiasmé ou convaincu personne. Pour sortir un programme à la hauteur des enjeux de l'affaire et du succès de l'enquête papier, la filiale de production de fictions du groupe So In Love, s'est associée à Pascal Breton et Lionel Uzan et leur société de production Federation Entertainment. On leur doit notamment, excusez du peu, Le Bureau des légendes.

Cette adaptation de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès sera la première d'un partenariat qui va produire aussi bien des séries de fiction que des documentaires et des films, avec des perspectives de distribution internationale. Franck Annese, le boss du groupe So Press, dans ses propos rapportés par Stratégies, s'est montré enthousiaste sur cette collaboration.