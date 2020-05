After Life : la série Netflix de Ricky Gervais aura une saison 3

Ricky Gervais continue de traîner son spleen, cette année, dans les nouveaux épisodes de "After Life". La série à l'humour piquant a encore de beaux jours devant elle. La plateforme Netflix compte toujours sur elle et vient de la renouveler pour une troisième saison.

Ricky Gervais a un humour qui ne convient pas à tout le monde. Il est dans la case des humoristes qui aiment bousculer, chahuter, jouer sur des sujets sensibles. Dans la série After Life, il garde son irrévérence, en campant lui-même le héros principal. Tony voit sa vie basculer quand sa femme meurt des suites d'un cancer du sein. Après ce drame, il ne sera plus jamais pareil. Dans un premier temps, il pense au suicide. Pour rejoindre son âme sœur et ne plus avoir à supporter cette immense peine. Après réflexion, il va opter pour un prolongement de son existence, avec comme objectif de pourrir la vie des autres. Sa manière à lui de se venger. L'homme devient sans filtre, dit tout haut les pires vacheries et se comporte comme une raclure.

Le personnage de Tony peut être détestable mais grâce à l'interprétation excellente de Ricky Gervais et une écriture qui arrive à distiller de l'émotion, After Life nous fait tomber sous son charme. Tout en arrivant à poser des questions profondes sur la vie, la mort et le temps qui passe.

La passe de 3 pour After Life

La première saison d'After Life sortie en 2019 sur Netflix a rencontré son petit succès, la plateforme n'a ainsi pas tardé à opter pour un renouvellement. La seconde saison vient justement de sortir cette année, à la fin du mois d'avril. On a pu retrouver Tony avec toujours cette grosse problématique qui est la sienne ainsi que son comportement qui pose problème. On n'en restera pas là avec lui puisque Netflix en veut encore et vient de commander une troisième saison !

Ce renouvellement d'After Life se fait dans le cadre d'un deal que vient de passer Ricky Gervais avec la plateforme. Il porte sur plusieurs années et devrait nous permettre de découvrir d'autres créations qui seront, au choix, écrites, dirigées, créées et/ou avec le principal intéressé au casting. Il devrait aussi être question de spectacles. Ses fans seront heureux d'apprendre qu'ils pourront encore le suivre par ce biais.