Agatha : la série Marvel change encore de nom, mais a enfin une date de sortie

On attendait des nouvelles de "Agatha" depuis presque trois ans. Après de multiples changements de noms, la prochaine série Marvel semble prête à débarquer sur nos écrans. Une date de sortie vient enfin d’être annoncée.

Le spin-off de WandaVision se faisait attendre

En octobre 2021, Variety annonçait qu’un spin-off de WandaVision, centré sur le personnage de Kathryn Hahn, était dans les tuyaux de Marvel. Depuis, nous n’avions plus vraiment de nouvelles sur l’avancée du projet. On savait tout de même que la série était scénarisée et produite par Jac Schaeffer, qui avait déjà œuvré sur sa grande sœur WandaVision. De plus, en deux ans et demi, la série a changé trois fois de nom : Agatha: House of Harkness, puis Agatha: Coven of Chaos, et enfin Agatha: Darkhold Diaries. Mais trêve de plaisanteries, Marvel semble avoir (enfin) choisi un titre définitif.

En effet, le studio a dévoilé le nom officiel et la date de sortie d’Agatha lors de la présentation aux annonceurs mardi dernier à New York. À cette occasion, Kathryn Hahn et ses partenaires, Joe Locke et Patti LuPone, sont montés sur scène pour faire des annonces très attendues.

Agatha : la série arrive à la rentrée

La série s’appelle désormais Agatha All Along… Comme la chanson It was Agatha All Along utilisée dans WandaVision au moment de révéler la vraie nature de la sorcière de Salem. La série fera ses grands débuts le 18 septembre prochain avec la mise en ligne de deux épisodes sur Disney+. Les huit épisodes sortiront ensuite un par un chaque semaine.

D’après Variety, Agatha All Along reprendra après les événements passés dans WandaVision. À la fin de la mini-série, on apprenait la véritable identité d’Agatha et le passé de Wanda avant que les deux sorcières s’affrontent dans un final intense. La terrible voisine Harkness était défaite par Wanda mais comptait bien faire tout ce qu’elle pourrait pour récupérer ses pouvoirs.

La série racontera alors la quête du personnage principal et ses alliances improbables pour parvenir à son but ultime. Parviendra-t-elle à récupérer ses pouvoirs ?