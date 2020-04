Agents of S.H.I.E.L.D : un personnage d'Agent Carter de retour pour la saison 7

L’un des principaux personnages de "Agent Carter", que l’on n’a plus vu depuis l’arrêt de la série en 2016, après seulement deux saisons, apparaîtra dans la septième et dernière saison de "Agents of S.H.I.E.L.D".

Malgré des retours plutôt positifs, la série Agent Carter n’a eu droit qu’à deux saisons, diffusées de 2015 à 2016. Portée par Hayley Atwell, qui y interprétait le rôle qu’elle a aussi régulièrement tenu dans les films du MCU, elle était centrée sur les missions de la future femme de Steve Rogers pour la SSR (Section Scientifique de Réserve). Pour l’occasion, de nouveaux personnages étaient introduits dans l’univers des séries Marvel. Et l’un d’entre eux sera bientôt de retour dans une autre production pour le petit écran de la Maison des Idées. Daniel Sousa, interprété par Enver Gjokaj, croisera ainsi la route de l’équipe du S.H.I.E.L.D. La possibilité de revoir le personnage d’Agent Carter alors que les événements de la série se déroulaient dans les années 1940, après la Seconde Guerre mondiale, s’explique par le déroulement de la sixième saison d’Agents of S.H.I.E.L.D. Un Sousa différent dans la saison 7 d’Agents of S.H.I.E.L.D La dernière fois qu’on croisait ses personnages, ils voyageaient dans le temps jusqu’à New York, autour de 1931. Le Sousa que l’on retrouvera prochainement pourrait donc être différent de celui que l’on avait pris l’habitude de voir au cours de ses missions pour la SSR. L’un des scénaristes d’Agents of S.H.I.E.L.D, Jeffrey Bell, a teasé ce changement dans une interview pour EW.com : On aura l’occasion de le voir sous un nouveau jour. Sousa avait un rôle particulier dans Agent Carter, et donc on a pu montrer ici une autre facette du personnage que l’on n’a pas forcément vue dans la série. Il sera donc intéressant de découvrir cette nouvelle version du personnage, ainsi que son interaction avec les membres d’une équipe différente de celle avec laquelle on avait l’habitude de le voir travailler. Du côté du casting de cette dernière saison d’Agents of S.H.I.E.L.D, tous les principaux acteurs vus dans les dernières saisons reviendront. Ming-Na Wen reprendra son rôle de Melinda May, Chloe Bennet celui de Daisy Johnson, Clark Gregg reviendra dans la peau de Sarge, Iain de Caestecker dans celle de Leo Fitz ou encore Elizabeth Henstridge dans celle de Jemma Simmons. Le premier des treize épisodes qui composeront la saison chargée de clôturer la série sera diffusé le 27 mai prochain aux États-Unis.