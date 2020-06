Agents of SHIELD : l'une des membres du casting veut revenir dans le MCU

L'actrice Chloe Bennet, membre du casting de la série Marvel « Agents of S.H.I.E.L.D. » est désireuse de revenir dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Elle est notamment intéressée pour apparaître dans le potentiel prochain film Avengers de la firme.

La série Marvel : Les Agents du S.H.I.E.L.D. touche à sa fin après sept saisons. Un voyage inégal qui est parvenu à trouver sa base de fans en emmenant les spectateurs dans le quotidien des agents de l'organisation de Nick Fury. Le show était surtout l'occasion de revoir Clark Gregg dans la peau de l'agent Coulson, présent dans plusieurs films du MCU avant de trouver la mort (prétendue) dans Avengers. L'actrice Chloe Bennet, qui interprète Quake, aimerait beaucoup revenir dans le MCU.

Quake est un personnage relativement célèbre dans l'univers Marvel. Elle est créée en 2004 par Brian Michael Bendis et Gabriele Dell'Otto à l'occasion de l'arc Secret War. De son vrai nom Daisy Johnson, elle est la fille illégitime de Mister Hyde. Recrutée par le S.H.I.E.L.D., elle devient une proche alliée de Nick Fury et possède le plus haut niveau d'accréditation au sein de l'organisation, au même titre que Black Widow. Quake est capable de générer de puissantes vagues vibrantes à la manière d'un séisme. Ses vibrations lui permettent de briser toute sorte d'objets et de blesser ses ennemis.

Un retour de Quake est-il possible ?

Les Agents du S.H.I.E.L.D. vient de débuter la saison 7 la semaine dernière. Un ultime tour de piste qui s'arrêtera à la fin de cette dernière saison. Pour autant, certains personnages seront peut-être recyclés. Ce sera peut-être le cas de Quake. Lors d'une interview avec Playboy, les journalistes ont demandé à Chloe Bennet si elle serait disposée à reprendre son rôle dans le MCU. Sans surprise, elle serait extrêmement partante :

J'adorerais en faire partie. Elle est une Avenger dans certains comics, donc j'adorerais rejoindre l'équipe. Avec l'univers Marvel, vous ne pouvez jamais dire jamais. Regardez Clark Gregg : il est probablement mort 800 millions de fois en tant que Coulson et il revient toujours à la vie. J'aurai toujours de la place dans mon cœur pour jouer Quake. Je serais très excitée par une telle opportunité.

Comme l'a précisé Chloe Bennet, Quake est une Avenger dans les comics, et la série a démontré sa puissance. Elle aurait donc totalement sa place au sein d'un futur film Avengers. Mais pour le moment, Marvel Studios n'a pas précisé si les personnages de Agents of S.H.I.E.L.D. continueront d'évoluer au sein du MCU une fois le show terminé. Des rumeurs suggèrent que Quake pourrait avoir sa propre série Disney + mais personne n'a confirmé cette hypothèse. Donc pour le moment, rien n'est prévu pour Quake, mais l'univers Marvel regorge de surprises, et tout est finalement possible...