Ahsoka : Hayden Christensen reprendra le rôle d'Anakin dans la série

Alors qu'on l'attend déjà dans la série consacrée à Obi-Wan Kenobi, Hayden Christensen va continuer à opérer dans l'univers Star Wars sur le petit écran. L'acteur reprendra le rôle d'Anakin/Dark Vador dans la série "Ahsoka" avec Rosario Dawson.

Ahsoka Tano, un personnage adoré par les fans

La série The Mandalorian a reçu l'approbation des fans de Star Wars, grâce à sa capacité à faire se marier les éléments des trilogies sorties dans les salles avec ceux des projets animés. Lors de la saison 2, on a vu apparaître Ahsoka Tano lors d'un épisode exceptionnel. L'arrivée de ce personnage dans la série en prises de vue réelles était très attendue par les fans. Pour les contenter encore plus, c'est une série entière qui va être développée sur Ahsoka, toujours avec Rosario Dawson pour l'incarner. Lucasfilm et Disney misent sur le petit écran en multipliant les projets. Celui-ci donne particulièrement envie, car il permettra d'en apprendre plus sur une figure adorée par les fans. Si le niveau qualitatif est au moins équivalent à celui de The Mandalorian, la satisfaction sera présente.

Ahsoka Tano (Rosario Dawson) - The Mandalorian ©Disney+/Lucasfilm

On ne sait pas encore comment le scénario va se positionner par rapport à la timeline générale. La logique voudrait qu'il se place après la saison 2 de The Mandalorian, en suivant Ahsoka qui traque Thrawn à travers la galaxie, tout en espérant retrouver la trace d'Ezra. Une ligne narrative qui prolongerait ainsi la fin de la série animée Rebels.

Hayden Christensen doublement de retour dans l'univers Star Wars

Les informations sont maigres à ce stade et le studio joue la carte du silence radio. Heureusement, on peut compter sur la presse américaine pour apporter des nouveaux éléments. En l'occurence, c'est cette fois The Hollywood Reporter qui révèle qu'Hayden Christensen sera au casting de la série. L'acteur a campé Anakin Skywalker dans la prélogie, ce qui reste le rôle le plus marquant de sa carrière. Par ailleurs, on sait déjà qu'il sera de retour pour Kenobi, un autre show attendu sur Disney+.

L'absence d'éléments concrets empêche de savoir comment le personnage va apparaître dans Ahsoka. Si l'intrigue se déroule à peu près au même moment que celle de The Mandalorian, nous serons après Le Retour du Jedi et cela implique que Vador est mort. En conséquence, on doit s'attendre à le voir s'illustrer lors de flashbacks. Quoi qu'il en soit, qu'Anakin/Vador soit dans la série tombe sous le sens puis Ahsoka Tano est étroitement liée à lui en ayant été sa padawan.

La production pourrait débuter en 2022 et la diffusion sur Disney+ a des chances d'avoir lieu en l'année suivante.