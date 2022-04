Ahsoka : la série Star Wars devrait plaire aux fans de Clone Wars

Après "Obi-Wan Kenobi", "Ahsoka" est la série estampillée Star Wars la plus attendue par les fans sur Disney+. Rosario Dawson reprendra le rôle-titre et, à en croire Bryce Dallas Howard, ceux qui ont aimé "Clone Wars" vont être aux anges.

Ahsoka a droit à sa propre série

À l'inverse de l'univers Marvel qui a déjà accouché de plusieurs séries sur Disney+, Star Wars se fait davantage désirer. Hormis deux saisons de The Mandalorian et le spin-off fortement dispensable Le Livre de Boba Fett, les fans n'ont pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Ce qui n'est pas plus mal, ceci dit, pour éviter de nous lasser. L'une des prochaines séries à voir le jour sera Ahsoka qui, comme son titre le suggère très explicitement, se concentrera sur le personnage éponyme.

Une suite logique après son apparition dans la saison 2 de The Mandalorian, pour ce qui a été l'un des meilleurs segments du programme. Le rôle a été confié à Rosario Dawson, qui reviendra fort logiquement dans Ahsoka. Le scénario n'a pas été dévoilé mais un faisceau d'indices permet de deviner les grandes lignes.

La Jedi sera certainement à la poursuite du général Thrawn et elle aspirera à retrouver Ezra. Ce qui permettra ainsi de se rattacher aux événements développés dans The Clone Wars et Rebels. Une démarche déjà été entreprise par The Mandalorian, toujours sous la houlette de Dave Filoni.

Ahsoka - Star Wars Rebels ©Lucasfilm

Les fans de Clone Wars ne devront pas manquer le show

Dans une récente interview pour Romper, Bryce Dallas Howard a justement dragué les fans des séries animées. Après s'être illustrée derrière la caméra sur The Mandalorian et Le Livre de Boba Fett, elle en fera de même avec Ahsoka. Ce qui lui permet ainsi de nous teaser un show qui va régaler les fans de Clone Wars (la série qui précède The Clone Wars) :

Je ne peux rien vous dévoiler, mais ce que je peux dire, c'est que les fans de Clone Wars seront grandement récompensés.

Comme nous l'avons déjà précisé plus haut, on se doute que le scénario va prolonger la fin de Rebels. Pourquoi Bryce Dallas Howard évoque-t-elle alors Clone Wars, qui se déroule avant ? Hayden Christensen étant au casting en Anakin et/ou Vador, on comprend qu'il sera question du passé d'Ahsoka, qui a été sa Padawan.

Sabine Wren sera elle aussi de la partie, campée par Natasha Liu Bordizzo. Il en va de soi que d'autres figures connues s'illustreront et que des surprises seront au programme. La diffusion n'a toujours pas été programmée. Elle devrait débuter vraisemblablement l'année prochaine.